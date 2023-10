Paradox Interactive a Harebrained Schemes si separano dopo il lancio di The Lamplighters League

Paradox Interactive e Harebrained Schemes, sviluppatori di Shadowrun, di BATTLETECH e di The Lamplighters League, hanno deciso di separarsi, dopo l’uscita non positiva di quest’ultimo titolo. Il comunicato parla di un accordo reciproco, derivante dalle priorità strategiche e creative di ciascuna parte. Paradox manterrà la proprietà di The Lamplighters League e degli altri giochi sviluppati dallo studio. Harebrained Schemes cercherà nuove opportunità di pubblicazione, partnership e investimenti. La separazione si concretizzerà il primo gennaio 2024.

Ha dichiarato Charlotta Nilsson, COO di Paradox Interactive:

“Paradox ha ri-orientato la sua strategia verso le sue nicchie principali di giochi strategici e gestionali con qualità infinite. Noi e la dirigenza di HBS abbiamo discusso su cosa sarebbe successo dopo l’uscita di The Lamplighters League, ma un nuovo progetto o un sequel dello stesso genere non era in linea con i nostri piani di portfolio. Per questo motivo, riteniamo che una separazione sia la soluzione migliore. Siamo molto felici che questo studio talentuoso e dotato abbia la possibilità di continuare e non vediamo l’ora di vedere cosa realizzeranno in seguito”.

Ha dichiarato Brian Poel, Studio Operations Manager di Harebrained Schemes:

“Harebrained Schemes sosterrà The Lamplighters League fino alla fine dell’anno mentre cerchiamo finanziamenti e partnership per un futuro indipendente nel 2024. La missione del nostro studio rimane la stessa: creare giochi che sfidino la mente e tocchino il cuore”.