RIG 600 PRO Series: disponibili le cuffie wireless da gioco

NACON ha annunciato oggi la disponibilità delle sue prime cuffie dual wireless RIG 600 PRO Series.

Dotato di wireless a 2,4 GHz e Bluetooth a bassa latenza, il 600 PRO è la scelta definitiva per giocare in modalità wireless su tutti i tuoi dispositivi preferiti, tra cui PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC e dispositivi mobili.

Articoli Consigliati Svelate informazioni sul realme 11 5G, smartphone che rivoluzionerà la fascia media Elgato Prompter: presentato il primo teleprompter di Elgato

Oltre alla compatibilità multipiattaforma, le 600 PRO eccellono in termini di prestazioni, vantando un microfono ottimizzato per la chat che si ripiega discretamente nel padiglione auricolare quando non viene utilizzato. La funzione flip-to-mute integrata migliora ulteriormente la versatilità, consentendo ai giocatori di rispondere alle chiamate e comunicare con la propria squadra senza problemi.

Disponibile in due modelli, il 600 PRO HS è progettato per PlayStation mentre il RIG 600 PRO HX ha la licenza ufficiale per Xbox.