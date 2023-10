The Elephant Collection: annunciata la data della raccolta con gli storici titoli in Flash

Dallo sviluppatore John Cooney (jmtb02) è in arrivo The Elephant Collection, serie di titoli rimasterizzate, restaurate e presentate secondo gli standard moderni in un’unica raccolta. Questi giochi, da soli, sono stati giocati centinaia di milioni di volte su portali come Newgrounds, Kongregate e Armor Games durante l’apice della rinascita dei giochi Flash e sono tra le serie di giochi Flash di maggior successo mai realizzate. Da semplici puzzle platform a vasti RPG, The Elephant Collection uscirà su Steam, GOG e Itch.io il 6 novembre. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Ha condiviso Cooney:

“La morte di Flash ha dato il via a un viaggio di cinque anni per capire come presentare e conservare al meglio questi giochi. Questi giochi significano molto per i giocatori e per garantire un’esperienza aggiornata è stata necessaria un’incredibile quantità di pensieri e attenzioni”.

The Elephant Collection amplia i giochi originali fornendo commenti degli sviluppatori, nuovi obiettivi e un’esperienza hub del mondo splendidamente realizzata, ricca di segreti e cenni alla serie che i giocatori potranno scoprire. Il piccolo ma intelligente elefante blu si immerge in profondità nei tropi del metagaming, dall’esplorazione del mondo degli obiettivi (Achievement Unlocked) alla scoperta del level design che rompe la quarta parete (This is the Only Level). L’autoconsapevolezza di ogni gioco trova armoniosamente un’intersezione con un gameplay e un design accattivanti, che da tempo caratterizzano il lavoro di Cooney.

Qui sotto la lista dei giochi:

This is the Only Level 1, 2, and 3

Achievement Unlocked 1, 2, and 3

Elephant Quest

Obey! the Game

Run, Elephant, Run

Elephant Rave

Qui sotto il trailer che annuncia la data di The Elephant Collection.