Pulse Explore: il nuovo controller per PlayStation Portal

Sony Interactive Entertainment ha brevettato un controller per console che ospita e carica gli auricolari wireless. Secondo un brevetto depositato dall’azienda la scorsa settimana, che è stato individuato da GameRant, l’azienda sta esplorando la possibilità di dare a un nuovo controller la possibilità di conservare, caricare e accoppiare cuffie intrauricolari.

Il brevetto include immagini che mostrano che gli auricolari potrebbero potenzialmente essere riposti in diverse posizioni sul controller, incluso sotto il touchpad, suggerendo che la configurazione non era finalizzata al momento della pubblicazione. Il prodotto eliminerebbe la necessità per l’utente di associare separatamente il controller e le cuffie a una console, nonché la necessità di gestire stati di durata della batteria separati per garantire che il controller, gli auricolari e la custodia degli auricolari siano caricati. Di seguito la dichiarazione di Sony:

Articoli Consigliati Nintendo Switch 2: nuovi rumor sull’imminente annuncio, ma per noi verrà presentata nel 2024 The Elephant Collection: annunciata la data della raccolta con gli storici titoli in Flash

Il controller è progettato per fungere sia da dispositivo di input che da custodia per riporre, caricare e connettere le cuffie. L’utilizzo del controller come custodia per cuffie e caricabatterie per auricolari elimina la necessità di gestire due dispositivi separati. Ciò semplifica l’esperienza complessiva dell’utente poiché l’utente ha un dispositivo in meno per gestire la comunicazione con il dispositivo di gioco. Man mano che la portabilità diventa sempre più diffusa e importante, anche l’esperienza audio diventa più importante.

Sony ha recentemente annunciato l’intenzione di lanciare un dispositivo di riproduzione remota PS5 dedicato, PlayStation Portal, e i suoi primi auricolari wireless, chiamati Pulse Explore. Entrambi i prodotti costeranno € 219,99.

PlayStation Portal verrà lanciato in mercati selezionati il ​​15 novembre 2023, mentre la data di uscita di Pulse Explore deve ancora essere confermata.