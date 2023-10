Alan Wake 2: ecco il nuovo trailer sulla storia del gioco

Lo sviluppatore Remedy Entertainment ha rilasciato un nuovo video prima dell’uscita di Alan Wake 2 prevista per la fine di questo mese. Il trailer offre un riepilogo degli eventi del gioco originale per aiutare i giocatori che potrebbero non aver giocato al predecessore del prossimo titolo horror. All’inizio di questa settimana, Remedy ha collaborato con Epic per rilasciare un aggiornamento della storia giocabile interamente da Fortnite. All’inizio di questo mese è stato rilasciato anche un video in cui il direttore creativo Sam Lake racconta la storia del gioco. Il director del gioco Kyle Rowly ha rivelato che il gioco ha preso ispirazione da Silent Hill per l’enfasi sull’atmosfera del classico franchise horror. Date un’occhiata qui sotto.

Il trailer offre uno sguardo cinematografico agli eventi del primo Alan Wake. Per contestualizzare, la storia di Alan Wake 2 riprenderà circa 13 anni dopo gli eventi del gioco originale. Il video ci mostra come il protagonista Alan Wake si è ritrovato intrappolato nel Luogo Oscuro, nonché il destino della città di Bright Falls. Di seguito una panoramica del gioco tramite il sito ufficiale:

Una scia di omicidi rituali minaccia la comunità di Bright Falls, una cittadina circondata dalla natura del nordovest del Pacifico. Saga Anderson, un’affermata agente dell’FBI nota per aver risolto casi impossibili, arriva sul luogo per investigare sugli omicidi. Il caso di Anderson si trasforma in un incubo quando scopre le pagine di una storia horror che comincia a prendere vita intorno a lei. Anderson e Wake sono due eroi che affrontano due viaggi disperati in due realtà separate, connessi in un modo che nessuno di loro riesce a comprendere: si riflettono e si fanno eco tra loro, influenzando i mondi che li circondano.

Alan Wake 2 sarà disponibile dal 27 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X/S. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.