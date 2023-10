Hearthstone: Resa dei Conti nelle Maleterre arriva a novembre

Hearthstone si farà strada nel selvaggio West a novembre con Resa dei Conti nelle Maleterre. La malvagia Società mineraria Rocciasanguigna, gestita dall’ignobile Sceriffo Tesalarga, ha messo in piedi una sgangherata attività mineraria per prosciugare Azeroth delle sue riserve di Azerite. Riusciranno i fuorilegge, guidati da nientemeno che Elise Cercastelle, a salvare Azeroth dalla sinistra marmaglia che minaccia di distruggere tutte le Maleterre? È disponibile ora il preacquisto per ottenere 145 carte nuove di zecca, tra cui Fuorilegge Leggendari, una nuova abilità: Mano Lesta, e una seconda abilità: Dissotterra. Sono disponibili maggiorni informazioni nel blog post dedicato. Per ulteriori dettagli sono disponibili anche le note della patch 27.6. Di seguito una panoramica:

CALAMITÀ IN ARRIVO

L’espansione Resa dei Conti nelle Maleterre contiene 145 carte collezionabili inedite e arriverà a novembre. Il Mega Pacchetto di Preacquisto di Resa dei Conti nelle Maleterre include 80 buste, 10 buste Dorate, 1 Leggendaria Pregiata casuale, 1 Leggendaria Dorata casuale, il modello eroe e il dorso Ulfar. Il Pacchetto Standard include 60 buste, 2 carte Leggendarie non Dorate casuali e il dorso Ulfar. Effettuando l’accesso a partire dal 17 ottobre, tutti i giocatori riceveranno Araldo del Tuono Leggendario con Provocazione e Rantolo di Morte: evoca un Elementale e una Bestia dal tuo mazzo.

STAGIONE DI NOVEMBRE DELLA MODALITÀ IMPREVEDIBILE

Un’Goro ritorna nella stagione di novembre della modalità Imprevedibile. Componi mazzi usando carte dei set Un’Goro e Meraviglie. Ricorda che in questa stagione Imprevedibile non ci saranno Cacciatore di Demoni e Cavaliere della Morte.

UNA CATERVA DI EVENTI

Entra nel mood di Halloween in questa Stagione da brivido con il ritorno dell’evento Veglia delle Ombre. In compagnia di un noto cavaliere senza testa, ottieni oggetti cosmetici a tema selvaggio West per i tuoi eroi. Inoltre, partecipa alle missioni della BlizzCon per ottenere uno speciale dorso delle carte.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

