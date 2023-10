Vampire the Masquerade Bloodlines 2: pubblicato il nuovo devs diary

Lo sviluppatore The Chinese Room ha pubblicato un nuovo devs diary per il prossimo gioco di ruolo Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Questa volta, il diario degli sviluppatori ruota attorno allo stile artistico neo-noir del gioco, con il commento del direttore artistico associato Ben Matthews. Attraverso l’uso dello stile artistico neo-noir, lo studio spera di sfruttare i contrasti delle luci al neon e le ombre che proiettano per dipingere un’immagine dell’ambientazione del gioco, Seattle, e la dualità del Mondo delle Ombre rispetto al Mondo della luce. Il precedente devs diary si concentrava sulle atmosfere e i temi narrativi. Di seguito la dichiarazione di Ben Matthews:

Mentre un Anziano si lancia in un mondo moderno e sconosciuto, giochiamo con tutti gli elementi visivi di Neo-Noir per dipingere un’immagine di Seattle attraverso gli occhi del nostro vampiro. Il contrasto è molto importante per questa identità visiva in molti modi diversi. Un classico del Neo-Noir è il chiaro-scuro. Usiamo questo per dividere il mondo in due.

Matthews prosegue parlando di come lo stile neo-noir aiuta The Chinese Room nel game design. Lo studio utilizzerà una tavolozza di colori freddi per i luoghi più bui del gioco. Il contrasto viene quindi aggiunto al mondo utilizzando colori più caldi per dare vita alle parti del mondo illuminate. Anche se l’ambientazione di Seattle di Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 non è una replica in scala 1:1 della città reale, Matthews ha dichiarato che lo studio ha dedicato molto tempo alla ricerca della città tramite Google Earth e dei siti reali. Matthews cita anche una serie di ispirazioni per le immagini del gioco, come i paesaggi urbani di Nicolas Miller, le opere di Nicolas Winding Refn e persino il film John Wick.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 uscirà nel 2024 su PC, PS5 e Xbox Series X/S. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.