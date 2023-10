Song of Nunu A League of Legends Story: ecco la canzone You and Me Makes Us

Riot Games ha pubblicato la canzone You and Me Makes Us per il titolo action-RPG Song of Nunu A League of Legends Story. L’avventura incentrata sulla narrazione con protagonisti gli amati campioni di League of Legends Nunu e Willump. Sviluppato da Tequila Works e pubblicato da Riot Forge, Song of Nunu: A League of Legends Story accompagna i giocatori nel viaggio di una vita in compagnia di Nunu e Willump, due amici inseparabili a caccia di risposte, in un coinvolgente gioco incentrato sulla narrazione. Potete vedere il trailer della canzone qui sotto.

Lungo la strada, i fan scopriranno il legame indissolubile di questo duo e incontreranno dei campioni leggendari, svelando nel frattempo i segreti del Freljord, una splendida ma insidiosa regione di League of Legends. I giocatori scarpineranno, si arrampicheranno e scivoleranno per tutto il Freljord, una gelida regione piena di bufere spaventose, lupi feroci e magie. I giocatori dovranno usare la testa per sopravvivere al gelo e scoprire i segreti nascosti sotto al ghiaccio. Di seguito una panoramica del titolo:

Song of Nunu: A League of Legends Story accompagna i giocatori nel viaggio di una vita in compagnia di Nunu e Willump, campioni di League of Legends e amici inseparabili. I giocatori scarpineranno, si arrampicheranno e scivoleranno per tutto il Freljord, una gelida regione piena di bufere spaventose, lupi feroci e magie. I giocatori dovranno usare la testa per sopravvivere al gelo e scoprire i segreti nascosti sotto al ghiaccio.

Song of Nunu A League of Legends Story sarà disponibile dal 1 novembre su Nintendo Switch e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.