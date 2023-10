The Outlast Trials: versione di prova e nuovi contenuti in arrivo

Giusto in tempo per Halloween, lo sviluppatore Red Barrels ha annunciato un nuovo importante aggiornamento per il titolo horror cooperativo The Outlast Trials (trovate qui la nostra Recensione), il cui rilascio è previsto per il 26 ottobre. Il titolo è stato rilasciato a maggio in accesso anticipato. Il gioco si è rivelato un discreto successo per Red Barrels, avendo venduto oltre 500.000 copie nella prima settimana di uscita. L’aggiornamento, che porta con sé nuovi contenuti, ha ricevuto anche un trailer che potete vedere qui sotto.

L’aggiornamento principale introduce un nuovo contenuto, intitolato Program 4: Courthouse. Sono inclusi anche nuovi programmi settimanali, più sfide MK e un nuovo evento di Halloween a tempo limitato, intitolato Program Geister. L’aggiornamento porterà con sé anche aggiunte minori, tra cui nuovi amplificatori, variatori, prescrizioni, cosmetici, oggetti per celle e un nuovo minigioco per la camera da letto. L’aggiornamento prevede anche miglioramenti al gioco, incluso il contenuto di selezione della prova per un gruppo, una migliore esperienza di gioco per i giocatori singoli e un migliore comportamento dell’IA negli scenari limite. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Red Barrels ti invita a provare un terrore sconvolgente, questa volta con gli amici. Sia che affrontiate le prove da soli o in squadra, se sopravvivete abbastanza a lungo e completate la terapia, Murkoff vi lascerà volentieri andare… ma voi sarete gli stessi? Ambientato nell’era della Guerra Fredda, le cavie umane vengono reclutate involontariamente dalla Murkoff Corporation per testare metodi avanzati di lavaggio del cervello e controllo mentale. In un mondo di sfiducia, paura e violenza, la vostra morale e la resistenza saranno sarà messa alla prova e la vostra sanità mentale sarà schiacciata. Tutto in nome del progresso, della scienza e del profitto.

The Outlast Trials è attualmente disponibile come titolo ad accesso anticipato su PC e il lancio è previsto per il 26 ottobre. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.