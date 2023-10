XLR8 Gaming: ecco le nuova gamma di SSD e microSD di PNY

Con la sua gamma XLR8 Gaming, l’azienda PNY accompagna gli appassionati di controller e console nella loro ricerca di adrenalina con soluzioni indispensabili per un comfort di gioco ininterrotto. Che si giochi su PS5 o su una console, PNY offre un SSD con cache o una scheda microSD per estendere lo storage della console e godersi i nuovi giochi in tutta comodità, senza attese. Per ulteriori informazioni su PNY, visitare il sito ufficiale qui.

La scheda di memoria XLR8 Micro SD soddisferà i giocatori sempre alla ricerca di prestazioni brillanti e di un’esperienza di gioco più veloce, soprattutto in vista del lancio della nuova console previsto per il 2024. Questa scheda di memoria risponde perfettamente ai bisogni degli utenti quando si tratta di giochi che richiedono molto spazio di archiviazione. Il bundle SSD e cache PNY XLR8 CS3140 con dissipatore integrato è stato progettato per sostituire lo sportello SSD per PS5 per gli utenti che desiderano espandere l’archiviazione della propria console fino a 2 TB. La cache SSD PS5 XLR8 di PNY, dal design elegante, offre prestazioni termiche migliorate per i giochi più impegnativi grazie al dissipatore integrato. Di conseguenza, gli utenti potranno godere di un avvio del gioco estremamente rapido e di prestazioni incredibili anche durante le sessioni di gioco più intense.

Le unità flash microSD XLR8 sono disponibili su Gamestop nelle capacità di 128 GB, 256 GB e 512 GB. Il bundle SSD XLR8 PS5 è disponibile sul sito di Yeppon. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.