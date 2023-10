Annunciate le Creative Artisian Edition: ecco i dettagli

Creative Technology è entusiasta di svelare Creative Artisan Edition, un’iniziativa ispiratrice volta ad emancipare la comunità creativa attraverso collaborazioni con talentuosi artisti locali provenienti da tutto il mondo. Prodotti selezionati da Creative saranno ripensati ed elevati a pezzi d’arte esclusivi, fungendo da tela per consentire agli artisti di esprimere le proprie visioni uniche. Con questa iniziativa, Creative non intende solo mostrare i talenti degli artisti locali, ma anche fornire loro una piattaforma per brillare. Unendo tecnologia e arte, Creative sta aprendo nuove vie alla creatività e celebrando la diversità dell’espressione artistica.

Il lancio di Creative Artisan Edition segna l’inizio di una serie di partnership con artisti talentuosi di tutto il mondo e Creative è entusiasta di dare il via a questo percorso con Lester Lim, un artista con sede a Singapore e un vero maestro creativo. La transizione di Lester Lim da apprendista di manifesti cinematografici ad artista dinamico parla molto del suo talento e della sua dedizione. Tra le sue opere affascinanti, JELILO si distingue come un capolavoro, tratto ispirazione dall’eleganza della medusa. In particolare, la storia contro il bullismo dietro a JELILO manda un messaggio potente, ovvero che le persone possono essere più grandi delle proprie paure. Questa narrazione dietro l’arte ha una profonda importanza e ha il potere di risuonare universalmente con le persone.

Unendo la visione artistica di Lester agli altoparlanti da desktop Creative Pebble V3, tra i più venduti, Creative mira a ripensare la tecnologia come una forma d’arte, elevando non solo il prodotto ma anche mettendo in evidenza l’immensa talentuosità presente nella comunità creativa locale.

Creative Artisan Edition è la testimonianza dell’impegno incrollabile nel sostenere la comunità creativa. Continuando a coltivare partnership più significative con gli artisti, Creative mira a trasformare la tecnologia quotidiana in opere d’arte in edizione limitata che rimarranno esclusive e non saranno riassortite una volta esaurite.

Creative Pebble V3 Artisan Edition ha un prezzo di €59.99 ed è disponibile su Creative.com.