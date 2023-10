Under Night In-Birth II Sys Celes: pubblicato il trailer di Tsurugi

Il publisher Arc System Works e il team di sviluppatori di French–Bread hanno pubblicato screenshot e trailer di Tsurugi, introducendo il nuovo personaggio giocabile nel videogioco Under Night In-Birth II Sys Celes, doppiato da Haruki Ishiya.

Il videogioco è un picchiaduro in 2D da giocare in solitaria o multiplayer fino a 2 giocatori in locale, mentre per la modalità online è previsto un massimo di 9 giocatori per volta.

Il sito ufficiale del gioco ha pubblicato anche una descrizione del personaggio nel dettaglio:

Tsurugi è un amico di Hyde dai tempi della scuola e un membro di spicco di un gruppo di vigilanti chiamato EFG.

L’obiettivo principale dell’EFG è difendere i loro compagni di studio dalle influenze malvagie dei possessori, quindi tendono ad evitare di affrontare la Notte. Tuttavia, la notte finale è una storia diversa. Per proteggere i suoi compagni di classe, per non parlare del resto del mondo, Tsurugi decide di affrontare la radice di tutto il male: il Re-Birth.

Under Night In-Birth II Sys Celes è in uscita per PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC tramite Steam il 25 gennaio 2024 in tutto il mondo al prezzo di 49,99 euro.

Qui sotto, il trailer di rivelazione del personaggio doppiato da Haruki Ishiya. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti.