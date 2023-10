The Dark Pictures Switchback VR: il nuovo aggiornamento introduce la modalità Orda

È disponibile un nuovo aggiornamento per The Dark Pictures: Switchback VR, lo sparatutto on-rails di Supermassive Games per PlayStation VR2 basato sulla sua serie horror narrativa. L’aggiornamento aggiunge gratuitamente la modalità Orda, in cui i giocatori combattono per sopravvivere contro numerosi nemici.

Man mano che si avanza nelle varie stanze, i nemici diventano più difficili. Secondo la descrizione del PlayStation Store, le montagne russe vanno anche più veloci con cadute ancora maggiori. Alcuni incontri hanno anche attacchi che colpiscono se si sbattono le palpebre, rendendo la sfida ancora più difficile. Non preoccupatevi: se riuscite a mettere a segno diversi colpi alla testa, sbloccherete una potente arma da usare nel combattimento successivo.

Articoli Consigliati The Troop Recensione: la seconda guerra mondiale come non l’avete mai giocata Under Night In-Birth II Sys Celes: pubblicato il trailer di Tsurugi

The Dark Pictures: Switchback VR è un’esclusiva per PlayStation VR2 su PS5. Supermassive Games sta lavorando anche al prossimo titolo della sua antologia horror, Directive 8020, che funge anche da anteprima della seconda stagione. Non è ancora stata annunciata una finestra di uscita, quindi restate sintonizzati per un possibile reveal nei prossimi mesi.