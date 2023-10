Itek: annunciati nuovi case e dissipatori a liquido

Iniziamo la stagione “più calda” e movimentata dell’anno per il settore IT svelandovi due grandi new entry che entrano ufficialmente a far parte di una delle categorie prodotto più importanti del catalogo Itek: i case gaming. Per soddisfare la continua richiesta degli utenti e il loro costante bisogno di performance, versatilità, spazio e facilità di assemblaggio in un’unica soluzione, abbiamo sviluppato la serie SHOWBUI, due nuovi cabinet dal design semplice ed elegante e features di alto livello. Itek SHOWBUI, disponibile anche in versione bianca, è progettato con paratia frontale e laterale in vetro temperato appositamente studiata per valorizzare le componenti che verranno installate al suo interno.

Un dettaglio che cattura l’attenzione è la paratia laterale dotata di una comoda apertura ad incastro, senza viti, per un immediato accesso all’hardware ed un’estetica moderna. La struttura, di ultima generazione, permette di ospitare il meglio dell’hardware sul mercato e internamente lo spazio è tantissimo. Infatti è possibile installare schede video di ultima generazione di lunghezza fino a 430mm, dissipatori ad aria alti 183mm, liquid cooling fino a 360mm, diverse ventole aggiuntive il tutto assemblato in maniera facile e pulita grazie anche al grazie cable management di 31mm.

I case SHOWBUI integrano l’ultimissima generazione di ventole “infinity Mirror ARGB”, tutte gestite dal comodo HUB e relativo telecomando e, in alternativa, dal tasto reset o direttamente dalla motherboard. All’interno ne troviamo ben 4 che assicurano un flusso d’aria ottimale e potente oltre ad un’illuminazione vivace e suggestiva. Oltre a queste novità già disponibili e acquistabili online e presso i negozi dei nostri partner ufficiali, abbiamo deciso di ampliare anche la nostra gamma di dissipatori a liquido ARGB con radiatore da 240mm introducendo un nuovissimo liquid cooler, SKETLIQ 240, e il refresh di due top di gamma. Itek SKETLIQ 240, è un sistema “All In One” di raffreddamento a liquido preriempito che non necessita quindi di manutenzione e ricariche. La pompa utilizzata è prodotta dall’azienda leader del settore, con cuscinetti in ceramica ed è ultra silenziosa. La piastra base, di grandi dimensioni, è in rame (oxygenfree) per assicurare le migliori performance possibili. La serie EVOLIQ 240 V2, sia la versione “black” che quella “white”, sono la seconda generazione della fortunata linea di dissipatori tanto apprezzata dagli utenti per affidabilità, performance e silenziosità, ed è stata ancora più migliorata sia nel radiatore che nelle ventole PWM per una qualità di dissipazione del calore e una silenziosità davvero incredibili!

I liquid coolers SKETLIQ ed EVOLIQ sono universalmente compatibili con tutte le CPU Intel e AMD. E dato che anche l’occhio vuole la sua parte, sono tutti dotati di pompa e ventole RGB addressable collegabili alla scheda madre oppure al controller/hub del case (quando presente) per una resa estetica davvero eccezionale. Ricordiamo sempre che il waterblock dell’EVOLIQ è girevole, così da avere il logo sempre nel verso giusto sia che si stia raffreddando una piattaforma Intel che AMD.

Tutti gli articoli presentati sono già disponibili online e presso i rivenditori autorizzati, scopri qui i prezzi riservati al pubblico.

Case SHOWBUI 45 da 115€ (black) e 120€ (white)

Dissipatore EVOLIQ da 85€(black) e 99€ (white)

Dissipatore SKETLIQ da 89€.