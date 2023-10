A Murder at the End of the World: trailer e data di uscita

Disney+ ha annunciato con un trailer che le prime due puntate della nuova serie mistery A Murder at the End of the World saranno disponibile sulla sua piattaforma dal 14 novembre e poi le restanti 5 usciranno con cadenza settimanale, quindi saranno in tutto 7.

A murder at the end of the world è una serie thriller che ha come protagonista un detective molto originale, interpretato da Harris Dickinson: un investigatore ancora inesperto appartenente alla generazione Z che ha al suo fianco un hacker esperto di tecnologia chiamato Darby Hart (Emma Corrin). Darby e altri otto ospiti sono stati invitati da un miliardario eccentrico (Clive Owen) a partecipare a un ritiro in una località lontana e isolata, alla fine del mondo appunto. Uno degli altri ospiti viene trovato morto e Darby dovrà usare tutte le sue capacità per dimostrare che si tratta di un omicidio, prima che l’assassino torni ad ammazzare qualcun altro.

Articoli Consigliati Killers of the Flower Moon Recensione: Quello che gli altri hanno dimenticato Napoleon: Jaquin Phoenix nel nuovo trailer

Oltre a Ema Corrin, Harris Dickinson, (che più recentemente è apparso nel film premio Oscar Triangle of Sadness) e il vincitore del premio BAFTA Clive Owen, il cast è composto anche da Joan Chen, Raúl Esparza, Jermaine Fowler, Ryan J. Haddad, Pegah Ferydoni, Javed Khan, Louis Annullami, Edoardo Ballerini, Britannic Seibert, Christopher Gurr, Kellan Tetlow, Daniel Olson, e Neal Huff.

Vi lasciamo qui sotto il trailer, mentre per gli altri prodotti in uscita su Disney+ o sulle altre piattaforme vi ricordiamo il nostro consueto riepilogo settimanale.