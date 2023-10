Cities Skylines II: release trailer in attesa del 24 ottobre

Mancano pochi giorni all’uscita, su PC, di Cities Skylines II (ricordiamo invece che le versioni PS5 e Xbox Series X/S sono state rinviate in primavera 2024). Il city builder di Paradox Interactive e Colossal Order arriverà infatti su Steam il 24 ottobre e, nell’attesa, è stato pubblicato il release trailer, che potete vedere in fondo alla notizia, e che mostra le varie possibilità nel costruire la propria città all’interno del gioco.

Qui sotto le caratteristiche del gioco, dalla pagina Steam:

Se puoi sognarla, puoi costruirla

Erigi una città dalle fondamenta e trasformala in una metropoli fiorente, proprio come tu la immagini. Ti accorgerai di non aver mai provato un’esperienza di costruzione a questi livelli. Grazie alla profondità della simulazione e alla dinamicità dell’economia, con Cities: Skylines II la costruzione del tuo mondo non ha limiti.

Per cominciare, getta le fondamenta della tua città, poi crea le strade, le infrastrutture e i sistemi indispensabili per la vita quotidiana. Tutto, ma proprio tutto, è in mano tua.

Anche il modo in cui la città cresce dipende dalle tue scelte, ma pianifica in modo strategico: ogni decisione ha un impatto. Sarai in grado di dare impulso alle industrie locali e allo stesso tempo sfruttare il commercio per rilanciare l’economia? Quale sarà la strategia giusta per far prosperare i distretti residenziali senza sacrificare il fermento del centro? Come farai per soddisfare le esigenze e i desideri dei cittadini e allo stesso tempo far quadrare il bilancio della città?

La città non si ferma mai e cambia nel tempo, proprio come qualsiasi mondo vivo e pulsante. Alcuni cambiamenti saranno lenti e graduali, mentre altri arriveranno all’improvviso e in modo del tutto inaspettato: sarà meglio che ti prepari ad agire quando, stagione dopo stagione e giorno dopo giorno, ti accorgerai che la vita cittadina devia rispetto ai tuoi piani.

Grazie alla continua espansione della community di costruttori, hai sempre più opportunità per costruire una città davvero innovativa con le mod, e ora è facile averle a disposizione in Cities: Skylines II.

Cities: Skylines II, il city builder più realistico e dettagliato di sempre, stimola la creatività e la tua capacità di risoluzione dei problemi, portandole a tutto un altro livello. L’ottima resa grafica ad alta risoluzione ti ispirerà ancora di più a costruire la città dei tuoi sogni.

Simulazione profonda.

Con l’IA e l’economia complessa, le tue scelte si ripercuotono sulla città. Tienilo a mente mentre definisci strategie e affronti problemi, cambiamenti, sfide e opportunità.”

Vastità epica, possibilità infinite.

Con Cities: Skylines II, crea senza compromessi. Ora puoi costruire fino a toccare il cielo e spaziare sulla mappa come mai prima. E perché no? La città sei tu.”

Città piene di vita.

Le tue decisioni tracciano la catena di eventi che forma il destino dei cittadini. Dall’amore al cordoglio, dalla ricchezza al benessere, segui gli alti e bassi della loro vita.”

Mondo dinamico.

Scegli una mappa per definire il clima della città, fatto delle forze naturali che dovrai affrontare per espanderla tra inquinamento, cambiamento climatico e difficoltà stagionali.

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer di Cities Skylines II.