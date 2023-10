The Witcher Path of Destiny: raggiunto subito l’obiettivo della campagna crowdfunding del gioco da tavolo

Oggi 19 ottobre è partita la campagna crowdfunding su GameFound di The Witcher Path of Destiny, nuovo gioco da tavolo tratto dalla celebre saga tratta dai romanzi di Andrzej Sapkowski portata nel mondo del gaming da CD Projekt RED. Immediatamente, il gioco ha superato l’obiettivo posto a 75 mila dollari. Al momento in cui scriviamo, la cifra raggiunta è di 541 mila dollari, in crescita.

Per l’occasione, il team Go on Board ha pubblicato il trailer che mostra il gioco, e che potete vedere in fondo alla notizia.

Articoli Consigliati Yu-Gi-Oh!: svelato nuovo set di carte rare Etrom The Astral Essence: annunciata la data

Il pledge base costa 55 dollari, mentre quello deluxe 85. Il gioco è disponibile anche in italiano. Per chi finanzia il gioco nella prima giornata di campagna, otterrà la miniatura e la player board di Geralt & Roach gratuitamente.

In questo gioco da tavolo, da uno a cinque giocatori si immergono in appassionanti storie, ognuna che offre sfide narrative e strategiche. Le regole principali girano intorno a tre punti cardine: card drafting, gestione della mano e trame ramificate. Si prende il ruolo di Geralt, Yennefer, Ciri, Vesemir o Dandelion per rivivere le iconiche storie della saga. Ognuno usa le sue abilità uniche per seguire il sentiero del destino o cambiarne il suo corso.

Qui sotto potete vedere il trailer di presentazione di The Witcher Path of Destiny.