Ferrari: ecco il nuovo trailer del film di Michael Mann

È uscito il trailer ufficiale di Ferrari, film di Michael Mann dedicato al fondatore della casa di Maranello, interpretato da Adam Driver.

Il biopic non racconta tutta la vita di Enzo Ferrari, ma si concentra sul 1957, un anno difficile per lui perché ha appena perso il figlio Dino e la sua scuderia si trova sull’orlo del fallimento. Per riprendersi, la sua scuderia deve assolutamente vincere la Mille Miglia, superando il difficile avversario della Maserati. Se questo non bastasse, anche la sua relazione con la moglie Laura (Penélope Cruz) è sempre più in crisi, e l’amante Lina (Shailene Woodley) gli chiede di riconoscere pubblicamente Piero, il figlio che ha avuto da lei.

Insieme a Adam Driver, Penélope Cruz e Shailene Woodley ci saranno nel cast anche Gabriel Leone, Jack O’Connell e Patrick Dempsey. Il regista è Michael Mann, mentre lo sceneggiatore è Troy Kennedy Martin, che ha adattato il libro di Brock Yates, The Man, The cars, The Races.

Il film è stato presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia e sarà in tutti i cinema dal 14 dicembre.

La sinossi ufficiale fornita da Coming Soon: È l’estate del 1957. Dietro lo spettacolo della Formula 1, l’ex pilota Enzo Ferrari è in crisi. Il fallimento incombe sull’azienda che lui e sua moglie Laura hanno costruito da zero dieci anni prima. Il loro matrimonio si incrina con la perdita del loro unico figlio Dino. Ferrari lotta per riconoscerne un altro, avuto con Lina Lardi. Nel frattempo la passione dei suoi piloti per la vittoria li spinge al limite quando si lanciano nella pericolosa corsa che attraversa tutta l’Italia: la Mille Miglia.

Vi lasciamo di seguito il trailer e potete invece cliccare qui per leggere la nostra recensione di un altro film di corse uscito recentemente, Gran Turismo.