Yu-Gi-Oh!: svelato nuovo set di carte rare

Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) presenta il nuovo booster set Età del Sovrano , disponibile ora , in Europa e Oceania, per Yu-Gi-Oh! , gioco di carte collezionabili.

Età del Sovrano offre ai Duellanti la possibilità di ottenere l’imperdibile rarità del momento: la Rara Segreta Quarto di Secolo . Le carte Rare Segrete Quarto di Secolo sono impreziosite da stampa olografica, nomi in lamina d’oro e filigrana 25° Anniversario – e potranno essere collezionate solo durante il periodo celebrativo del 25° anniversario.

Per festeggiare i 25 anni del gioco di carte di Yu-Gi-Oh!, Età del Sovrano presenta 25 carte disponibili come Rare Segrete Quarto di Secolo, tra cui una carta speciale disponibile unicamente come Rara Segreta Quarto di Secolo.