Etrom The Astral Essence: annunciata la data

AgeofGames (ex PM Studios) ha iniziato a sviluppare giochi indie alla fine degli anni ’90, pubblicando nel 2003 Etrom The Astral Essence, una gemma GDR indie punta e clicca, con una ricca trama e una colonna sonora meravigliosamente inquietante. Con il suo motore e i suoi controlli proprietari, questo classico ormai ventenne viene proposto come “videogioco archeologico”, a 2,99 euro. Il team ha annunciato che sarà disponibile dal 2 novembre.

Qui sotto la descrizione del gioco:

Preparatevi a intraprendere un viaggio straordinario in un futuro distopico dove le società sono divise da barriere fisiche, rituali arcani, guerre infinite e le enigmatiche Terre del Vuoto. Calatevi nei panni di Etrom, un ex agente dell’HWD (Human World Defense), la cui vita subisce una profonda svolta quando sente il misterioso richiamo dell’Essenza Astrale. In questo Medioevo oscuro e futuristico, dovrete navigare in città infide, esplorare antiche civiltà e attraversare regni ultraterreni per svelare i segreti dell’Essenza Astrale e della vostra stessa esistenza. Con una miriade di luoghi che pullulano di rituali, trame segrete e incantesimi oscuri, Etrom offre un mondo accattivante da esplorare per la prima volta o dopo 20 anni nell’ombra.

Preparatevi ad affrontare battaglie estenuanti e continue contro una vasta gamma di nemici, dagli umani ai mostri e agli esseri ultraterreni. Sfruttate gli spettacolari poteri astrali come Meteor e Lightning Storm e, grazie alle vostre scelte di gioco, sbloccate incredibili trasformazioni, trasformandovi in un temibile Demone, in un Guardiano Draconiano o in un Cavaliere Abissale. Padroneggiate l’arte di pilotare potenti mech da guerra per combattere strategicamente contro avversari formidabili.

La voce degli dei riecheggia nei mondi astrali, invitandovi a scoprire i segreti oltre i cancelli di una realtà oscura e a seguire il vostro cammino di verità e giustizia.

Nota bene: il gioco presenta un sistema di controllo proprietario unico nel suo genere, offrendo un’esperienza di gioco RPG punta e clicca rivoluzionaria e controversa che ha stupito e diviso il pubblico. Le recensioni della critica variavano da 2/10 a 9/10, mostrando la natura polarizzante di questo pionieristico approccio al gameplay dello sviluppo indie.

Caratteristiche principali:

Integrazione del romanzo: Include il primo episodio del romanzo scritto da Fabio Belsanti e CyberScrivens.

Finali multipli: Modellare il destino della dimensione parallela con sette possibili finali.

Un mondo vasto: Esplora oltre 70 vaste ambientazioni che offrono ore di rigiocabilità

Combattimento con i mech: Imparate a pilotare potenti mech da guerra per le battaglie strategiche.

Svela i misteri: Incontrare demoni, divinità segrete, draghi ed entità intelligenti.

Equipaggiamento a volontà: Accedi a oltre 500 tipi di armi, armature, anelli, amuleti magici e altro ancora.

Modalità cecchino: La modalità cecchino in prima persona consente di mirare in modo preciso e di avere una precisione micidiale.

Nota tecnica dello sviluppatore:

Purtroppo dobbiamo informare i giocatori che “Etrom – The Astral Essence: 20th Anniversary Edition” potrebbe presentare bug e crash di sistema su alcune configurazioni hardware e software. Nei nostri playtest interni 2023, condotti due decenni dopo il lancio originale del gioco, sono stati riscontrati bug e crash importanti su circa il 30% dei PC con sistemi operativi Windows 10 e 11.

Il gioco, sviluppato da AgeofGames (precedentemente nota come PMStudios Italia), è un pezzo di archeologia videoludica indipendente dei primi anni 2000. Il motore proprietario, sviluppato da un unico programmatore, era imperfetto allora e lo è ancora oggi, vista la rapida evoluzione delle configurazioni hardware.

Inoltre, si noti che non è possibile salvare il gioco fino al completamento del primo livello, che in genere richiede dai 15 ai 45 minuti. Alcuni sistemi antivirus potrebbero bloccare completamente il gioco. Purtroppo non siamo in grado di aggiornare il codice del motore per risolvere questi problemi.

Nonostante queste sfide, oggi pubblichiamo “Etrom – The Astral Essence: 20th Anniversary Edition” per il pre-ordine, al prezzo di 2,99 euro. Il gioco sarà lanciato ufficialmente il 2 novembre. Riteniamo che l’ambientazione e la narrazione del gioco rimangano valide e accattivanti, e abbiamo revisionato i dialoghi in inglese, grazie al contributo dei pluripremiati scrittori di fantascienza del collettivo CyberScrivens. Ci auguriamo che i nuovi giocatori e quelli che ritornano possano immergersi in questo universo parallelo per qualche ora, con il potenziale per una futura espansione grazie alla tecnologia e ai programmi di sviluppo moderni.

Il titolo era stato svelato a luglio. Qui sotto alcuni screenshot.