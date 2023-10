Apex Legends: presentata la nuova leggenda, Conduit

Oggi, Respawn Entertainment ed Electronic Arts ha svelato Apex Legends: Scintilla, il prossimo importante aggiornamento del noto sparatutto/battle royal con eroi, presentando la sua nuova Leggenda, Conduit. Potete scoprire di più sul suo passato e da dove derivano la sua forza e la sua dedizione nel nuovo trailer delle “storie di frontiera”, che potete vedere in fondo alla notizia, animato dallo studio Psyop.

Ispirata dal Titano Monarca che le ha salvato la vita e dalla dedizione di sua sorella nel prendersi cura della famiglia, Conduit compie il sacrificio definitivo. Utilizzando i resti irradiati dello scudo del Monarca, scambia la sua salute futura con l’opportunità di provvedere alla sua famiglia e di diventare una leggenda.

Ulteriori dettagli su Apex Legends: Scintilla saranno annunciati presto, prima del lancio ufficiale dell’aggiornamento per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite l’app EA e Steam. Per ulteriori notizie su Apex Legends, potete consultare le pagine ufficiali del gioco su X, Instagram e YouTube o visitare il sito ufficiale per gli ultimi aggiornamenti.

Qui sotto il nuovo filmato delle storie di frontiera, dal titolo “Per me, per sempre”. Inoltre, il trailer di lancio ufficiale di Scintilla, verrà pubblicato il 23 ottobre. Pochi giorni fa era invece stato pubblicato il video Kill Code parte 3.