Tutti Tranne Te: pubblicato il trailer del film con Sydney Sweeney

Sydney Sweeney e Glen Powell si mostrano nel primo trailer della commedia romantica di Sony Pictures, Tutti tranne Te, che debutterà nelle sale il 18 gennaio. Diretto da Will Gluck, è stato presentato come una libero adattamento in chiave moderna di Tanto Rumore Per Nulla di William Shakespeare.

La sinossi ufficiale di CominSoon del film recita: Nella commedia Tutti tranne te Bea (Sydney Sweeney) e Ben (Glen Powell) sembrano la coppia perfetta, ma dopo un primo appuntamento fantastico succede qualcosa che spegne la loro infuocata attrazione. Quando si ritrovano inaspettatamente allo stesso matrimonio in Australia, decidono di fingere di essere una coppia, ognuno con uno scopo diverso.

Sweeney è diventata una star emergente in Euphoria della HBO, mentre Powell è meglio conosciuto per il suo ruolo nel sequel di successo Top Gun: Maverick. A loro si uniscono Dermot Mulroney, Michelle Hurd, Alexandra Shipp, Darren Barnet, Rachel Griffiths, Bryan Brown, Hadley Robinson e Joe Davidson. Gluck ha co-scritto il film con Ilana Wolpert e produce con Jeff Kirschenbaum e Joe Roth. I produttori esecutivi includono Sweeney, Alyssa Altman, Jacqueline Monetta e Natalie Seller.

Di seguito vi lasciamo il trailer, mentre per altre notizie su film e serie tv in uscita vi ricordiamo il nostro consueto riepilogo settimanale.