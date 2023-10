The 7th Guest VR torna per il suo 30esimo anniversario

Il publisher e sviluppatore Vertigo Games, pioniere della VR con giochi come Arizona Sunshine e A Fisherman’s Tale, riapre oggi 19 ottobre i battenti di una delle dimore infestate più amate dei videogiochi in tempo per la spooky season. The 7th Guest VR, un remake VR completo e senza esclusione di colpi del classico cult di genere, è ora disponibile per le piattaforme PS VR2, Meta Quest e PC VR.

A questo link potete vedere il trailer di lancio, in fondo alla notizia diversi screenshot.

Qui sotto la descrizione del gioco, a questo link invece il nostro provato di agosto:

L’iconico mistero sovrannaturale, The 7th Guest, è stato riportato in vita con la rivoluzionaria tecnologia VR di The 7th Guest VR. Questa nuova iterazione presenta una storia realistica e ricca di fascino come nessun’altra, poiché è stata riprogettata da zero per la VR. I giocatori possono immergersi in un gameplay rompicapo potenziato e sperimentare scene volumetriche d’azione dal vivo all’avanguardia. Queste scene mostrano vividamente le apparizioni spettrali degli sfortunati ospiti della villa in uno spettacolare 3D.

“Siamo grandi fan dell’originale e siamo incredibilmente orgogliosi di aprire finalmente i battenti della Stauf’s Mansion per permettere ai giocatori di (ri)scoprire questo classico del genere, mentre la villa e i suoi memorabili personaggi prendono vita intorno a loro attraverso una tecnologia VR all’avanguardia”, ha dichiarato Paul van der Meer, Game Director di The 7th Guest VR. “Con questo ambizioso remake VR, realizzato da zero, ci siamo posti l’obiettivo di innovare la narrazione dei videogiochi, proprio come fece l’originale quando divenne il pioniere dell’uso del full-motion video (FMV) su CD-rom. Non vediamo l’ora che i giocatori incontrino per la prima volta i performer in live-action catturati volumetricamente – e ci piacerebbe essere una mosca sul muro mentre tutto ciò accade!”.

Maggiori informazioni su The 7th Guest VR

In The 7th Guest VR, sei ospiti sono stati accolti nell’inquietante villa, ma qualcosa di sinistro è in gioco. Il ricco recluso e giocattolaio Henry Stauf si nasconde nell’ombra – e c’è un potere oscuro qui, avvolto nel mistero. Chi è il settimo ospite? Cosa vuole il giocattolaio da loro? E chi vivrà per raccontarlo?

Man mano che si esplora l’inquietante villa, gli enigmi diventano sempre più impegnativi e i pericoli sono in agguato dietro ogni angolo, con ogni ombra, scricchiolio e tremolio di luce che aumentano la tensione. Sblocca nuove stanze e scopri segreti nascosti, mentre cerchi di mantenere la lucidità contro gli inquietanti orrori.

The 7th Guest VR è l’avventura definitiva per gli appassionati di giochi di mistero e di avventura e per chi cerca un’esperienza VR nuova e innovativa.

Caratteristiche principali

Un punto di riferimento dal punto di vista tecnico : Tuffati in una storia VR realistica e ossessionante. Raccontata attraverso un’innovativa e all’avanguardia acquisizione video volumetrica spettrale con grafica 3D live-action e squisite performance.

Un classico amato : Scopri il gioco classico di Trilobyte e rivivi la storia originale da una prospettiva completamente nuova. The 7th Guest VR riporta in scena personaggi come Martine Burden, Brian Dutton, Edward ed Elinor Knox e altri. È ora di scoprire chi è il 7° ospite.

Un gameplay rompicapo VR sapientemente realizzato : Tutti i nuovi puzzle realizzati a mano, accuratamente ridisegnati per la VR. Tutti i rompicapo sono significativi per la storia e radicati nella tradizione, con elementi estetici riconoscibili che rendono omaggio all’originale.

Ambienti dinamici in VR : L’altrettanto amata e temuta dimora infestata prende vita intorno a te grazie a immagini di alto livello e illusioni ottiche potenziate dalla VR, insieme a una nuovissima colonna sonora adattiva, ispirata all’originale e all’audio posizionale.

The 7th Guest VR è ora disponibile per PS VR2, Meta Quest e PC VR ad un prezzo consigliato di €29,99.