Platform 6: CORSAIR presenta la scrivania modulare per computer

CORSAIR, azienda leader nella produzione di computer e accessori di alto livello per gamer, content creator ed appassionati di PC, ha presentato oggi la scrivania modulare per computer Platform 6. Sfruttando la sua pluridecennale esperienza da leader di settore nella fornitura di componenti ed accessori gaming, CORSAIR stabilisce un nuovo standard di riferimento con Platform:6. In collaborazione con gli esperti di Elgato, uno dei brand più rinomati nel campo dello streaming e della creazione di contenuti, CORSAIR ha creato una scrivania che soddisfa le esigenze più disparate ed in continua evoluzione di gamer, creatori di contenuti e professionisti di tutto il mondo.

Platform:6 testimonia l’impegno di CORSAIR nel creare prodotti di eccellenza, grazie ad una combinazione di materiali pregiati, lavorazioni di prima qualità, un livello elevato di personalizzazione e variegate funzionalità estremamente utili. Molto più di una semplice postazione di lavoro, Platform:6 è uno spazio dove poter esprimere appieno le proprie potenzialità.

Articoli Consigliati Itek: annunciati nuovi case e dissipatori a liquido Annunciate le Creative Artisian Edition: ecco i dettagli

All’interno del negozio online e attraverso la rete mondiale di rivenditori autorizzati è già possibile acquistare tre modelli preconfigurati di Platform:6. CORSAIR ha inoltre messo a disposizione uno strumento di configurazione personalizzata online con un’ampia gamma di opzioni, per consentire a chiunque di creare la configurazione perfetta per le proprie esigenze. Platform 6 è disponibile in due distinti modelli: con altezza fissa oppure regolabile, quest’ultima alimentata da due motori elettrici che utilizzano un controller a LED con due preimpostazioni di memoria. La superficie è disponibile a scelta nelle varianti in laminato nero oppure nell’elegante rubberwood noce scuro. Le estensioni facoltative della scrivania possono aumentare del 33% la già notevole superficie di Platform:6 e sono dotate di pannelli laterali per una maggiore organizzazione.

Mantenere una scrivania organizzata ed esteticamente gradevole può essere un compito impegnativo per chiunque al giorno d’oggi ma Platform 6 è stata pensata apposta per affrontare questa sfida. Una superficie larga oltre 180 cm offre lo spazio necessario per ospitare comodamente un PC e le periferiche, mentre un supporto CORSAIR RapidRoute integrato per la gestione dei cavi, gli accessori per l’instradamento ed un pratico scomparto interno nascondono tutto il superfluo, offrendo minimale, ordinata e pronta per ogni contenuto. Le prese multiple mobili incluse con ricarica USB Type-A e Type-C sono adatte a tutti i dispositivi, sia grandi che piccoli.

Il sistema modulare su binari sul retro della scrivania è ideale per il montaggio di svariati accessori per riunioni o live streaming come telecamere, luci e microfoni, ed utilizza una traversa standard universale in alluminio con canale a T compatibile con centinaia di attacchi e accessori di terze parti. Poiché oggi le configurazioni multi-monitor sono molto comuni, ogni Platform:6 è dotata di doppi bracci porta-monitor che si agganciano al binario, in grado di montare fino a due monitor da 32 pollici (oppure un singolo monitor ultrawide da 34 pollici).

Elgato Multi Frame è il sogno di ogni streamer: si collega al sistema di binari di base per raddoppiare lo spazio ed offrire ancora più opzioni di montaggio. Gli adattatori integrati per Elgato Master Mount e Flex Arm (venduti separatamente) consentono di posizionare in modo semplice e veloce gli accessori per lo streaming in qualsiasi punto di Platform 6, mentre i pannelli e i ripiani laterali offrono ulteriore spazio per appendere ed esporre accessori o prodotti. Elgato Multi Frame è incluso nel modello preconfigurato di Platform:6 Creator Edition oppure può essere selezionato come componente aggiuntivo dallo strumento di configurazione.

“Platform:6 riflette l’impegno di CORSAIR nel soddisfare le esigenze di tutti i nostri clienti”, ha dichiarato George Makris, Director of Home Tech Product Marketing di CORSAIR. “Lavorando instancabilmente insieme ai nostri colleghi di Elgato, abbiamo ideato una scrivania che alza il livello di qualità, versatilità e innovazione, superando ogni aspettativa.”

Per vedere da vicino come il design e la progettazione meticolosa di Platform:6 possono potenziare la tua area di lavoro, scopri lo strumento di configurazione o i vari pacchetti preconfigurati sul sito ufficiale.

Disponibilità e prezzi

CORSAIR Platform:6 potrà essere acquistata sullo store online di CORSAIR e tramite la rete mondiale di rivenditori e distributori autorizzati CORSAIR a partire dal 4° trimestre del 2023.

Platform:6 dispone di una garanzia di cinque anni ed è supportata dalla rete di assistenza clienti e supporto tecnico di CORSAIR, presente a livello internazionale.

Per i prezzi aggiornati di Platform:6, consulta il sito web di CORSAIR o contatta i rappresentanti vendite o PR CORSAIR locali.

Pagine web

Per ulteriori informazioni potete visitare:

https://www.corsair.com/platform6

Video

Potete vedere il video di lancio