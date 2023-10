Salt and Sacrifice: annunciata la data su Steam e Switch, con l’aggiornamento The Traitor’s Tomb

Già disponibile su Epic Games Store, PlayStation 4 e PlayStation 5 (qui la nostra recensione), Salt and Sacrifice arriverà presto anche su Steam e Nintendo Switch. Devoured Studios e Ska Studios hanno infatti annunciato che il gioco arriverà su queste due piattaforme il 7 novembre. Dallo stesso giorno sarà disponibile, per tutte le piattaforme, l’aggiornamento gratuito The Traitor’s Tomb.

Ha dichiarato James Silva, fondatore di Ska Studios:

“Da quando abbiamo lanciato Salt and Sacrifice nel 2022, abbiamo lavorato duramente per preparare il gioco per Steam e Nintendo Switch e per preparare l’aggiornamento “The Traitor’s Tomb” come ringraziamento a tutti i giocatori che hanno viaggiato nel Regno di Altarstone. Con l’imminente lancio su Steam e Nintendo Switch, nonché con l’aggiornamento gratuito per tutti i giocatori, ci auguriamo che ancora più Inquisitori Marchiati rispondano alla chiamata alla battaglia mercoledì 7 novembre!”.

Qui sotto il trailer che annuncia la data d’uscita su Steam e Nintendo Switch di Salt and Sacrifice.