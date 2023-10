PlayStation 5 Slim verrà lanciato il 10 novembre, rumor

La PS5 riprogettata di Sony, chiamata ufficiosamente PlayStation 5 Slim perché più leggera del modello attuale, sembra avere una data di uscita. Secondo l’affidabile leaker billbil-kun su Dealabs, le edizioni Standard e Digitale della console verranno lanciate il 10 novembre negli Stati Uniti.

È interessante notare che i preordini sono già disponibili presso rivenditori come Amazon in Giappone, che indica una data di uscita il 10 novembre. Il rilascio negli Stati Uniti coincide con questo, ma secondo billbil-kun, la console verrà rilasciata progressivamente in altre regioni nel corso dei “mesi successivi”. Non è noto se l’Europa rientri in questo, quindi rimanete sintonizzati per un annuncio ufficiale.

Articoli Consigliati Pokémon Scarlatto e Violetto – Paradosso Temporale: vi mostriamo in esclusiva 2 carte del nuovo set Call of Duty Modern Warfare III: ecco il trailer live action

La PlayStation 5 Slim sarà venduta al dettaglio per € 499,99 con un’unità disco Blu-ray Ultra HD collegabile, mentre l’edizione digitale costa $ 449,99 senza l’unità. È possibile acquistare l’unità disco separatamente per € 79,99. Vale anche la pena notare che, mentre i prezzi per l’edizione digitale stanno aumentando in tutto il mondo, entrambe le edizioni vedranno un aumento di prezzo in Giappone, il secondo finora per la regione. La nuova PS5 è stata ridotta di volume di oltre il 30% e di peso del 18% e del 24% rispetto ai modelli precedenti. Sono presenti quattro pannelli di copertura separati, con la parte superiore lucida, mentre la parte inferiore rimane opaca.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni sulla PlayStation 5 Slim.