Silica: annunciato il nuovo update Air Units

Silica riceve il primo major update. Bohemia Interactive annuncia Air Units, primo importante aggiornamento dell’adrenalinico FPS+RTS lanciato in Early Access su Steam a maggio.

L’aggiornamento include 9 nuovi velivoli per umani e alieni, IA completamente implementata nelle fasi strategiche e la possibilità di costruire strutture per le unità aeree di entrambe le fazioni. Con il primo major update durante il periodo di accesso anticipato, gli sviluppatori hanno voluto omaggiare la community che da tempo chiede a gran voce l’inserimento delle unità aeree.

Grazie ai molti feedback, Silica ha ricevuto finora 15 aggiornamenti minori, che hanno permesso di plasmare il titolo sulla base alle esigenze dei giocatori. Questi includono nuovi contenuti, migliorie alle prestazioni e alla stabilità, messa a punto delle meccaniche di gioco e del bilanciamento, comportamento delle unità AI e molto altro ancora.

Prendete il volo nei cieli di Baltarus

È arrivato il momento per i giocatori di sperimentare un nuovo stile di gioco nei cieli di Baltarus. Martin “Dram” Melicharek, lead scripter del gioco, dichiara:

“Sono lieto di annunciare che è arrivato l’atteso aggiornamento dedicato alle unità aeree, che trasformerà il gioco da operazioni esclusivamente terrestri a operazioni combinate. È ora possibile costruire unità aeree nella modalità Strategia e oserei dire che questo aggiornamento aggiunge un livello completamente nuovo sia sia dal punto di vista strategico sia da quello tattico. Non vedo l’ora di ascoltare il feedback dei giocatori e sono davvero impaziente di vedere tutti in game. Vale anche la pena notare che l’aggiornamento presenta una pletora di correzioni e miglioramenti tecnici“.

Ora che le unità aeree sono decollate, saranno effettuati alcuni bilanciamenti per garantire un gameplay fluido e diversificato. Dram si concentrerà poi sulle altre caratteristiche promesse alla community, come un arsenale di veicoli e armi per la seconda fazione umana, i Centauri, ulteriori migliorie all’IA, localizzazioni in altre lingue e molto altro ancora.

Caratteristiche principali dell’aggiornamento

4 nuove unità aeree per la fazione umana Fighter

Gunship

Bomber

Dropship

5 nuove unità aeree per la fazione aliena Wasp

Dragonfly

Firebug

Defiler

Colossus

Correzioni bug e numerose migliorie

Rimanete sintonizzati sul nostro sito per ulteriori aggiornamenti.