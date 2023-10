Duet Night Abyss annunciato per PC, iOS e Android

Il publisher Hero Games e il team di sviluppatori PAN STUDIO hanno annunciato Duet Night Abyss, un videogioco di ruolo d’avventura fantasy per PC, iOS e Android. La pre-registrazione è ora disponibile tramite il sito ufficiale.

Hero Games nella descrizione del gioco offre una panoramica di ciò che dovrà aspettarsi il giocatore: Duet Night Abyss è un gioco di ruolo d’avventura fantasy ad alta libertà con narrazione duale e demoni di ogni tipo.

Il giocatore entrerà in una terra in cui magia e macchinari coesistono, giocando nei panni di due protagonisti con background molto diversi. Si potranno incontrare una varietà di esseri demoniaci con le loro prospettive mentre bisognerà impegnarsi in costanti battaglie ed esplorazioni per scoprire la verità dietro un destino spinoso, ponendo fine alla spirale di sofferenza.

Nelle battaglie, si potrà passare liberamente dalle armi da mischia a quelle a distanza, consentendo ai personaggi di liberarsi dalle limitazioni di una singola classe di armi. Si potrà scegliere tra una varietà di armi da mischia come lame di frusta, balestre e potenze di fuoco pesante come fucili da cecchino, lanciagranate e pistole volanti ad alta tecnologia per creare equipaggiamenti di armi unici.

Il giocatore affronterà frenetiche ondate di nemici implacabili con la libertà di utilizzare attacchi sia a corto che a lungo raggio, oltre ad assalti aerei e abbattimenti a terra. Il gameplay inoltre offre un combattimento diversificato insieme a missioni di tracciamento, ricognizione e salvataggio.

Utilizzando varie tecniche di movimento come il salto elicoidale, lo scivolamento e il doppio salto per attraversare rapidamente e liberamente ambienti noti e sconosciuti, il giocatore farà volare verso il cielo il suo personaggio, scavalcando i muri ed eseguendo imprese in esplorazione, affrontando numerose sfide.

Qui sotto il trailer intitolato Until Dawn, pubblicato dal canale YouTube ufficiale del videogioco. Rimanete sintonizzati sul nostro sito per ulteriori aggiornamenti riguardo il nuovo progetto fantasy RPG di Hero Games.