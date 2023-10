Marvel’s Spider-Man 2: il nuovo trailer riassume la storia del gioco

Insomniac Games e Sony hanno rilasciato un nuovo video, intitolato The Story So Far, per Marvel’s Spider-Man 2 (trovate qui la nostra Recensione), riassumendo gli eventi del precedente due giochi di Spider-Man sviluppati da Insomniac. Anche se ovviamente non è un riepilogo completo, serve come un valido ripasso degli eventi di Marvel’s Spider-Man e Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, impostando anche il sequel essendo inquadrato come Miles e Peter che cercano di iniziare il suo saggio universitario, che è qualcosa con cui sta lottando all’inizio del gioco. Trovate il trailer qui sotto.

Il trailer mostra riconferma nemici come Scorpion e Mister Negativo. Di recente, sono stati rivelati due nuovi costumi che saranno disponibili nel gioco: Brooklyn 2099 e Kumo. Ricordiamo che il gioco includerà 2 forme per Lizard e la simulazione muscolare realistica. Di seguito una panoramica del gioco:

In Marvel’s Spider-Man 2, Peter Parker e Miles Morales tornano per una nuova, entusiasmante avventura: oscilla, salta e utilizza le nuove Web Wings per viaggiare per le strade della New York della Marvel, passando da uno Spider-Man all’altro nel corso della storia, ognuno con i propri poteri epici, mentre il cattivo Venom minaccia di distruggere le loro vite, la loro città e quelli che amano. Oscilla, salta e utilizza le Web Wings per viaggiare nella New York della Marvel, passando rapidamente da Peter Parker a Miles Morales per vivere storie diverse e usare nuovi poteri epici, mentre l’iconico cattivo Venom minaccia di distruggere le loro vite, la loro città e le persone che amano.

Marvel’s Spider-Man 2 uscirà il 20 ottobre per PS5. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.