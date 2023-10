GTA Online: disponibili nuove ricompense per Halloween

La penultima settimana della stagione di Halloween ha inizio con inquietanti incentivi che si insinuano in GTA Online di Rockstar Games. Fai spazio nel guardaroba per un set di nuove raccapriccianti maschere, non c’è niente di meglio di un costume per incutere terrore. Indossa un travestimento da incubo giocando a GTA Online in qualsiasi momento di questa settimana per ricevere la maschera Licantropo vintage blu. Inoltre, chiunque oserà consegnare un Carico evento per una Lotta tra business entro il 25 ottobre si assicurerà la maschera Zombi vintage foglia di tè.

Con il caos ancora in agguato in Freemode, conviene avere il sangue freddo, onde evitare di finire vittima di segugi infernali, diaboliche auto senza pilota e UFO nei cieli tetri. Sfrutta la fotocamera del tuo iFruit per scattare prove dell’esistenza di fantasmi, poi passale alla squadra di Ghosts Exposed per incassare macabre ricompense. I nuovi deathmatch di Halloween All’ultima morte, Perdersi per ritrovarsi e Sanguisughe continuano a elargire ricompense extra a tutte le anime abbastanza coraggiose da buttarsi nella mischia. Le ricompense doppie continuano a sgusciare tra una serie di modalità a tema Halloween, tra cui Beati vs dannati, Slasher: il ritorno e Sopravvivenze con alieni.

Articoli Consigliati Hello Cruel World: survival horror annunciato per VR Super Mario Bros. Wonder è disponibile su Nintendo Switch

Affronta le tue paure, nella selezione di nuove creazioni dei giocatori. La nuova serie della comunità è un esempio lampante della creatività della comunità di GTA Online, con sette creazioni a tema Halloween che elargiranno GTA$ e RP tripli fino al 25 ottobre. In queste spettacolari e sinistre attività, potrai paracadutarti in un deathmatch apocalittico in stile battle royale, prendere parte a una sparatoria al cimitero con munizioni illimitate, confrontarti con veicoli stregati e molto altro ancora. Alimenta il terzo occhio di Los Santos pompando sostanze psichedeliche per le strade nelle missioni di vendita del Laboratorio di acidi. Completa le consegne con successo, facendo attenzione ai poliziotti che cercano di rovinarti il divertimento, per ottenere GTA$ doppi fino al 25 ottobre.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.