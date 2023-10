Hello Cruel World: survival horror annunciato per VR

Il team di sviluppatori Akupara Games ha annunciato Hello Cruel World, un titolo survival horror per VR, in cui si gioca nei panni di uno streamer di esplorazione urbana che si avventura in un laboratorio abbandonato. Verrà lanciato per piattaforme di realtà virtuale non specificate nel 2024 e anche per PC tramite Steam.

Hello Cruel World è un videogioco progettato da zero per sfruttare le capacità interattive della realtà virtuale, che mette alla prova l’ingegno del giocatore. Pensare velocemente e fuori dagli schemi sarà la necessità primaria di chi vorrà mettersi alla prova con questo titolo.

Le caratteristiche principali del videogioco sono le seguenti, direttamente dal sito ufficiale del gioco:

Testare i limiti – Sondare i limiti dei recettori del dolore umani e degli innesti cibernetici può sembrare difficile, e lo è!

– Sondare i limiti dei recettori del dolore umani e degli innesti cibernetici può sembrare difficile, e lo è! Chat simulata in tempo reale – Tutti quelli con cui il giocatore sta trasmettendo in diretta streaming ottengono un posto in prima fila per la sfida con la morte, scavando sempre più a fondo nella struttura, aiutandolo lungo la strada.

– Tutti quelli con cui il giocatore sta trasmettendo in diretta streaming ottengono un posto in prima fila per la sfida con la morte, scavando sempre più a fondo nella struttura, aiutandolo lungo la strada. Solo la mente scientifica libera può aprire la natura dell’universo. Non c’è spazio per l’empatia o per l’etica.

può aprire la natura dell’universo. Non c’è spazio per l’empatia o per l’etica. Una compagna costante – ALICE veglia su ogni decisione, su ogni mossa. È possibile fuggire dal labirinto con il minotauro che ti guarda alle spalle? O riuscirà, il giocatore, a superare in astuzia i suoi processi di pensiero robotici?

Qui sotto il trailer ufficiale del gioco. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti.