Speciale Halloween Serial Terror: 10 serie TV da non perdere

Speciale Halloween Serial Terror è una speciale lista delle dieci più interessanti Serie TV da scoprire (o riscoprire) in occasione delle festa di Halloween, una nottata che, per gli appassionati di Horror è senza dubbio la più importante tra tutte quelle dell’anno. In Italia la notte di Halloween oggi giorno è ormai un evento festeggiato da tutti, ma solo pochi decenni fa la festività pagana era ancora relegata ai soli Stati Uniti e nazioni filo-statunitensi. Tra gli anni sessanta e settanta, infatti, era possibile vedere i festeggiamenti di Halloween solo in TV o al Cinema, sognando di poterlo fare anche in Italia. In questo periodo abbiamo visto anche errori clamorosi dei traduttori italiani, ancora poco avvezzi alla terminologia “halloweenesca”, che hanno ad esempio localizzato It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown, cortometraggio animato dei Peanuts di Charles M. Schulz a tema del 1966 di Bill Melendez, con un assurdo titolo come Aspettando il Grande Cocomero. Tempi che sembrano ormai lontanissimi, ed in cui ancora il concetto di “worldwide” non esisteva ancora. Oggi, infatti, anche se il personaggio è stato chiamato così pure nei fumetti italiani, Apple TV ha deciso di cambiare il titolo del corto cult con un più internazionale Un Halloween da Charlie Brown, semplicemente perché ormai la festa è stata importata con successo dal Nord America in tutto il mondo. Nonostante l’errore, per molti ragazzini dell’epoca, la storia de Il Grande Cocomero è diventata il primo contatto con questa festività, oltre che con l’intero genere Horror, ed è stata anche citata in un film dallo stesso nome di Francesca Archibugi nel 1993. Negli anni ottanta si è poi cominciato a festeggiare anche da noi la notte delle streghe, con proiezioni a tema nei cinema, maratone televisive e serate del terrore in discoteca e nei locali. Quale occasione migliore di Halloween, quindi, per ricordare le più interessanti Serie TV dell’orrore? La piccola carrellata di Speciale Halloween Serial Terror inizia con un deciso passo indietro, procedendo, in rigoroso ordine cronologico, per arrivare ai nostri giorni. Indossate la vostra maschera da zombie, ed invitate sul vostro divano amici vampiri, lupi mannari, mummie, mutanti e spettri, le proiezioni del terrore hanno inizio!

LA FAMIGLIA ADDAMS (1964)

Speciale Halloween Serial Terror parte con un grande classico televisivo degli anni sessanta, ovvero La Famiglia Addams, una Serie TV divisa in due stagioni ed ispirata alle vignette di Charles Addams, artista del fumetto che ha ideato per la rivista The New Yorker la più bizzarra famiglia horror, diventata poi una icona della TV statunitense, grazie allo sceneggiatore David Levy. Il bello degli Addams è la loro ispirazione dai grandi personaggi iconici del terrore anni trenta, periodo in cui nascono le vignette quotidiane, in particolare con riferimento agli Universal Monsters come Dracula, La Mummia, Frankenstein, L’Uomo Lupo e tanti altri. La sit-com prende in giro tutti i tradizionali punti salienti dell’horror, e presenta un cast davvero talentuoso, tra cui spiccano Carolyn Jones (Morticia), diventata famosa con L’invasione degli ultracorpi di Don Siegel, John Astin (Gomez), Lisa Loring (Mercoledì), Jackie Coogan (Zio Fester), Ted Cassidy (Lurch) e Felix Silla (Cugino Itt), di cui abbiamo parlato in questa pagina. Alla serie originale sono seguite ben due serie animate, nel 1973 e 1992, due musical, spettacoli teatrali, oltre ad una nuova serie live action nel 1998, il recente spin-off Mercoledì, ed una acclamata serie cinematografica.

I SIMPSON: LA PAURA FA NOVANTA (1990)

Ok, non è una vera Serie TV indipendente, lo riconosciamo, ma non potevamo non inserirla in questa carrellata del terrore. I Simpson di Matt Groening, serie animata più amata di sempre dal pubblico, infatti, a partire dalla seconda stagione, datata 1990, produce uno speciale annuale di Halloween, intitolato Treehouse of Horror (The Simpson Halloween Special) e tradotto con il titolo La Paura fa Novanta in Italia, che ormai è una vera e propria “serie nella serie”. Ad oggi sono ben 34 (+1 di preshow) gli episodi speciali, a cui si unisce quest’anno anche una intera puntata composta dalla parodia del romanzo e film IT di Stephen King, con protagonista, ovviamente, Krusty il Clown. La formula di questi episodi speciali è sempre la stessa, ovvero presentare tre mini episodi ogni anno, che vanno a pescare nelle più disparate produzioni horror, da Shining a Nightmare, passando per Jack Lo Squartatore, The Others, un episodio geniale dove si vedono gli spettri dei Simpson del passato, Un Viaggio Allucinante, gli stessi Peanuts e tanti altri. La longeva serie, che ha raggiunto da poco il record dei 750 episodi, come abbiamo detto qui, propone quindi oltre cento mini storie del terrore con protagonisti i personaggi dei Simpson, cosa volere di più?

BUFFY L’AMMAZZAVAMPIRI (1997)

Sul finire degli anni novanta ecco che compare sugli schermi televisivi una innovativa serie a tema horror che mescola le tematiche del vampirismo con il genere teen drama di ambientazione scolastica. Partendo dal film Buffy L’ammazzavampiri del 1992, da lui stesso scritto e sceneggiato, Joss Whedon realizza una eccezionale produzione che dura sette indimenticabili stagioni, e che, peraltro, prosegue nel mondo dei fumetti. Le premesse sono semplici, come può una indaffarata studentessa del liceo destreggiarsi anche col complesso lavoro notturno di cacciatrice di vampiri? La serie ottiene un grande successo, oltre che per le storie, anche per il carisma della sue protagoniste femminili, tra cui spiccano Charisma Carpenter (e scusate il gioco di parole), Sarah Michelle Gellar, Alyson Hannigan, in uno dei primi ruoli seriali dichiaratamente omosessuale, per l’epoca davvero avanti, ed Eliza Dushku in testa. Quest’ultima, peraltro, doveva essere la protagonista, ma il conturbante fascino tenebroso le ha fatto ottenere il ruolo della malvagia antagonista. Buffy con alcuni vampiri intrattiene anche storie amorose, ed uno di essi, Angel, interpretato da David Boreanaz, ottiene anche un suo spin-off nel 1999. La serie ha superato da poco il traguardo dei 25 anni, ed è diventata col tempo un vero classico dell’horror televisivo, entrando di diritto nell’immaginario collettivo ed assumendo lo status di serie cult iconica degli anni novanta, al pari di X-Files di Chris Carter.

MASTERS OF HORROR (2005)

Da questo punto in poi Speciale Halloween Serial Terror si focalizza sulle produzioni degli ultimi venti anni, lasciando quindi spazio a serie più attuali. Il nuovo millennio si apre all’insegna di una serie antologica d’autore, prodotta dal network Showtime del gruppo Paramount, che presenta dei veri e propri mini film di registi parecchio noti nel settore horror, divisi tra vecchia guardia e nuove leve. Ideata dal regista Mick Garris, anche autore di alcuni episodi, e prodotta tra Stati Uniti e Francia, Masters of Horror riunisce nomi di culto come Don Coscarelli, padre della saga Phantasm, Stuart Gordon, Tobe Hooper, Dario Argento, Joe Dante, John Landis, John Carpenter, William Malone, Lucky McKee, Larry Cohen, John McNaughton, Takashi Miike, Ernest Dickerson, Brad Anderson, Dario Argento, Rob Schmidt, Tom Holland, Peter Medak e Norio Tsuruta. Due indimenticabili stagioni da 13 episodi l’una, a cui è seguita una terza stagione ideale chiamata Fear Itself, prodotta da NBC, con altri 13 registi, ed uno spin-off dedicato alla fantascienza, Masters of Science Fiction.

THE WALKING DEAD SAGA (2010)

Negli anni novanta potevamo solo sognarlo, eppure oggi una saga televisiva con protagonisti gli zombie è realtà. Dal fumetto omonimo, scritto da Robert Kirkman, nasce infatti, grazie all’interessamento di Frank Darabont, il primo zombie serial della storia, trasmesso dalla coraggiosa rete statunitense AMC. Una serie che si concentra sui personaggi e la loro evoluzione psicologica in cui l’apocalisse zombie, pur parecchio invasiva, è solo il contorno. Ben undici stagioni per quella che molti chiamano scherzosamente Zombiful, la telenovela zombie (parodia di Beautiful) e che, nel bene e nel male, è ormai un vero classico della TV del terrore. Dalla Serie TV principale sono derivate diverse produzioni, a partire dalla nuova serie Fear The Walking Dead, che dopo aver narrato alcuni momenti dello scoppio dell’epidemia, di fatto è diventata uno spin-off sul personaggio di Morgan. TWD: World Beyond narra invece l’apocalisse vista dagli occhi dei giovani nati dopo il giorno zero, mentre Tales of TWD è una interessante ed alternativa serie antologica. Recentemente sono nati inoltre degli spin-off monografici, concentrati su alcuni personaggi specifici, a TWD: Dead City, che racconta del rapimento del figlio di Maggie, che viene aiutata proprio da Negan nella ricerca, e che cita spesso in maniera iconografica Fuga da New York di John Carpenter, è seguito TWD: Daryl Dyxon, produzione che si discosta dalla saga e presenta un setting francese, con scelte artistiche e narrative molto particolari. Ultimo annuncio per TWD: The Ones Who Live, che si concentrerà sui personaggi di Rick & Michonne. Includendo il fumetto originale, datato 2003, sono ormai venti lunghi anni che la saga zombie ci fa compagnia. Se vi piace lo stile narrativo di Robert Kirkman provate a dare un’occhiata anche alla serie Outcast, da lui ideata.

AMERICAN HORROR STORY (2011)

Un solo anno dopo The Walking Dead debutta un’altra saga longeva ed ancora in corso, confermando gli anni dieci del nuovo millennio come un periodo d’oro per la serialità televisiva a tema Horror. American Horror Story, ideata dal veterano Ryan Murphy per il canale FX della famiglia FOX, ora gestito dal gruppo Disney, sceglie una formula atipica, ovvero quella della serie antologica, divisa però per singola stagione, dove ogni episodio ha una trama orizzontale molto forte che si conclude alla fine della stagione stessa. Questo permette di spaziare molto con le tematiche, e si va dalla classica casa infestata, Murder House, al manicomio di Asylum, spaziando tra le congreghe delle streghe, in Coven, o un albergo ricolmo di spettri, tra cui uno interpretato da Lady Gaga, in Hotel, fino all’apocalisse nucleare. Tra gli attori troviamo talenti come Jessica Lange, Dylan McDermott, Evan Peters, Taissa Farmiga, che abbiamo recentemente visto in THE NUN 2, che trovate qui, la poliedrica Sara Paulson, Frances Conroy, Zackary Quinto, che ricordiamo nel ruolo di Spock nei film del Kelvinverso di J.J. Abrams, Lily Rabe, la leggendaria Kathy Bates, iconica Misery di kinghiana memoria, Angela Bassett, ed Emma Roberts, protagonista assoluta anche del quasi spin-off Scream Queens, serie in realtà indipendente che condivide solo l’ambientazione horror bizzarra con AHS. Il vero spin-off è infatti la serie antologica derivata American Horror Stories. In quest’opera compare anche una bellissima storia d’amore e morte, con una ragazza ormai spettro che può incontrare la sua fidanzata viva solo una volta l’anno, nella magica Notte di Halloween. Una saga ricca di varietà e tematiche interessanti, anche molto prolifica, arrivata quest’anno alla dodicesima stagione.

LES REVENANTS (2012)

Nel 2012, anno in cui secondo le profezie dei Maya sarebbe arrivata la Fine del Mondo, per fortuna sventata, arriva invece dalla Francia una delle migliori serie mystery horror di sempre, ovvero l’affascinante ed inquietante Les Revenants, ideata e sceneggiata da Fabrice Gobert ed ispirata ad un omonimo film fantastico di Robin Campillo del 2004. Le premesse della storia sono semplici quanto impressionanti, un incidente stradale vede un pullman cadere dentro un lago precipitando da una diga ed alcuni ragazzi in gita scolastica perdono la vita. Le loro famiglie cercano di continuare ritrovando la serenità, ma dopo qualche anno, dal nulla, i morti ritornano. Posate i pop-corn, fanatici degli Zombi Movie, si tratta “solo” di ritornanti, come fa capire il titolo del telefilm (come si diceva una volta per riferirsi alle Serie TV), ma non sono ne spettri ne altre creature non umane, si tratta semplicemente delle stesse persone, ritornate come nulla fosse successo, e con poca memoria degli eventi, e con la stessa età di quando sono morti, come dimostrano due gemelle, ora di età diverse. Cosa si nasconde dietro questo strano fatto? Sotto il lago c’è anche una città fantasma, costituita dai resti della vecchia città evacuata prima della costruzione della diga. E pare che “qualcosa” viva ancora tra le acque maledette. Tra i vivi ed i ritornanti si instaura quindi una strano rapporto, mentre il corpo di entrambi si corrode con piaghe misteriose ed il clima è sempre più bizzarro, cercando di capire quale sia la verità. Una serie eccezionale, unica, dalla forte introspezione psicologica, dalle atmosfere kinghiane e dal fascino francese, con attori davvero talentuosi come le giovanissime Jenna Thiam e Yara Pilartz ed il veterano Frédéric Pierrot, già protagonista del film originale. La colonna sonora della serie è stata realizzata dal gruppo musicale scozzese Mogwai, che ha realizzato un intero album omonimo che potete ascoltare su YouTube e che rappresenta un vero valore aggiunto, con tracce oniriche indimenticabili che accompagnano i momenti salienti della narrazione. La serie si compone di soli 16 appassionanti episodi divisi in due stagioni, è oggi considerata di culto dagli amanti del mistero, e viene spesso citata come la LOST francese. Nel 2015 proprio Carlton Curse, uno dei creatori di LOST assieme a J.J. Abrams, ha realizzato The Returned un bel remake statunitense in 10 puntate per il canale A&E Network. Dopo aver visto Les Revenants non riuscirete mai più a dimenticarla.

Z NATION (2014)

Cosa succederebbe se il folle studio di produzione californiano The ASYLUM (ovvero Il MANICOMIO) di David Michael Latt, noto per i tantissimi mock-up di film hollywoodiani e la serie Sharknado, decidesse di parodiare il serissimo The Walking Dead? Ebbene, ne uscirebbe fuori una delle migliori ZOM-COM (commedie a base di zombie) di sempre dai tempi di Shaun of The Dead con Simon Pegg. La serie parte da una storia che, teoricamente, i fan estremi dell’universo Z potrebbero benissimo collocare all’interno dell’apocalisse ideata da Robert Kirkman come omaggio all’indimenticabile George Romero. Tutto nasce come parodia improntata al B Movie, è vero, anzi, allo ZB Movie, ma pian piano la serie cresce e trova una sua identità anche molto forte. Gli attori sono poco noti ma molto bravi, e tra loro spiccano Kellita Smith, DJ Qualls, Keith Allan e Russell Hodgkinson, iconico “dottore” hippie. Quello che sembrava inizialmente il protagonista, Harold Perrineau di LOST, muore clamorosamente nel primo episodio! “Costava troppo” scherzeranno poi gli autori. La serie, ideata da Karl Schaefer e Craig Engler, e che può contare nel cast anche la presenza dello scrittore Michael Joseph Cassutt, viene inizialmente prodotta per il canale SyFy del network NBC, che trasmette tre stagioni, salvo poi migrare su Netflix per le ultime due, cosa che regala una enorme visibilità alla serie. Dall’iniziale umorismo demenziale, che vede apparire ad esempio zombie sotto Viagra o strafatti come cavalli, e persino usati per creare la famigerata Erba Z, una misteriosa droga Z derivata, propone anche interessanti varianti sul tema, come bio zombie, su cui crescono le piante, forte immagine simbolica, perché dalla morte rinasce la vita, zombie radioattivi e la trasformazione di un personaggio chiave, immune al virus Z, in un vero dittatore post apocalittico, con tanto di Fallout nucleare. Molte di queste tematiche ispirano direttamente Fear The Walking Dead, chiudendo idealmente il debito intellettuale che Z Nation ha rispetto a TWD. Una serie fuori di testa e davvero intrigante, che gli amanti del filone Z non possono assolutamente perdere. Netflix, peraltro, ha anche finanziato uno spin-off, stavolta molto serioso, che fa da prequel alla serie, Black Summer.

ASH VS EVIL DEAD (2015)

Una delle più terrificanti serie cinematografiche arriva sul piccolo schermo. Nel 2015, infatti, l’horror cult EVIL DEAD di Sam Raimi, noto da noi come La Casa diventa una Serie TV, curata dallo stesso team che, nel lontano 1981 aveva dato vita al primo film della serie, partendo dal cortometraggio amatoriale Within The Woods di tre anni prima da cui tutto è nato, e che oggi potete visionare su YouTube. La serie, anticipiamolo subito per chi non l’avesse mai vista, è eccezionale, coglie in pieno lo spirito dei film ed inizia esattamente dove finisce L’Armata delle Tenebre, terzo film della saga. Ash si trova nuovamente a combattere i demoni del Necronomicon, armato della sua fedele ed iconica motosega dopo decenni ormai passati dalla contesa iniziale. Tutto è perfetto nelle tre indimenticabili stagioni, che vedono protagonisti l’inossidabile Bruce Campbell, assieme ai nuovi compagni di sventura Ray Santiago e Dana De Lorenzo, oltre a vecchie conoscenze come Ted Raimi e Lucy Lawless. La saga è recentemente anche tornata al cinema (senza Ash) con Evil Dead Rise, di cui parliamo in questa pagina.

FROM (2022)

Ideata da John Griffin, la spaventosa serie FROM è prodotta da Epix Studios, team statunitense già noto per Chapelwaite, serial gotico tratto dal racconto Jerusalem’s Lot di Stephen King, ed MGM Studios ed in Italia è visibile sul canale Paramount +, cosa che purtroppo ha dato meno visibilità all’opera. Nel cast troviamo alcune personalità che hanno contribuito al successo di LOST, come il regista Jack Bender e l’attore Harold Perrineau, e proprio ad alcune delle atmosfere di questa serie cult si riallaccia FROM. Ambientata in una non precisata località rurale statunitense, che in realtà è una location della Nuova Scozia, in Canada, la serie unisce meccaniche da horror puro a quelle mystery, poiché, una volta entrati nel territorio misterioso, delimitato da una foresta stregata ed un albero caduto sul ciglio della strada, non è possibile uscire. Ogni veicolo che finisce nella cittadina è destinato a girare in tondo per sempre. Oltre a questo, la località, di notte, è piena di terrificanti creature simili a moderni vampiri, che fanno finta di essere persone qualunque, salvo divorare chi apre loro la porta di casa. Cosa si nasconde dietro il terrificante paesello ed i suoi mostruosi residenti?

Gli amanti del già citato Stephen King troveranno pane per i loro denti, poiché la storia dell’ultima serie consigliata da Speciale Halloween Serial Terror è fortemente debitrice anche delle atmosfere kinghiane e la cittadina misteriosa ricorda molto Castle Rock, prodotta da Hulu, oltre che l’indimenticabile Twin Peaks, del maestro David Lynch che trovate qui. La serie FROM, ancora in corso e composta, per ora, di due stagioni da dieci episodi, è una delle più interessanti produzioni attuali. Non perdetela! La lista delle serie TV horror selezionate si limita a soli dieci titoli, ma vogliamo perlomeno citare altre produzioni del passato, come Tales of the Darkside (Un salto nel buio) di George Romero, datata 1983 ed oggi di scarsa reperibilità, la divertente iZombie, la kinghiana Castle Rock prodotta da Hulu, Kingdom Hospital della ABC, che fa incontrare Stephen King con Lars von Trier, e le più recenti Cabinet of Curiosities di Guillermo Del Toro, la tenebrosa Lovecraft Country, serie prodotta per Sky da Jordan Peele, Creepshow 2019 di Greg Nicotero, la nipponica Ju-On Origins, e l’ultima arrivata sul piccolo schermo, ovvero l’eccezionale La caduta della casa degli Usher di Mike Flanagan, che trae ispirazione dallo scrittore Edgard Allan Poe, da sempre molto amato dal regista di The Haunting of Hill House.

Speciale Halloween Serial Terror ha ripercorso per voi le più interessanti opere dell’orrore televisivo prodotte negli ultimi sessanta anni, con dieci pietre miliari che vanno dal 1964 al 2023. Horror, mistero, divertimento, mistero, paura ed atmosfera, ma anche momenti di riflessione ed introspezione psicologica. Dall’intrattenimento de La Famiglia Addams e I Simpson: La Paura fa Novanta fino al taglio autoriale di Masters of Horror ed il terrore antologico di American Horror Story, passando per piccole perle come l’opera francese Les Revenants o l’inquietante FROM. Dieci facce diverse della paura, perfette per la Notte di Halloween, da vedere rigorosamente da soli in casa, di notte, a luci spente e con solo una zucca ed fioca candela rossa accesa accanto alla TV. Ma non lasciate le finestre aperte, qualcosa di soprannaturale potrebbe entrare e decidere di farvi compagnia… trascinandovi per sempre ai confini della realtà…