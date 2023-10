Super Mario Bros. Wonder è disponibile su Nintendo Switch.

Super Mario è un’icona popolare riconosciuta a livello globale, da sempre pioniere nel mondo dei videogiochi e recentemente anche stella del cinema. A dare rilievo alla solidità di questo fenomeno culturale, capace di lasciare un’impronta determinante nell’industria videoludica e non solo, sono gli oltre 200 capitoli di una saga che sopravvive indenne da quasi 40 anni, impostando e riscrivendo le fondamenta dell’intero settore fin dal 1985, quando Super Mario Bros. vide la luce su Nintendo Entertainment System (NES). Da allora, la saga di Super Mario si è imposta come garante di rivoluzionarie meccaniche di gioco, veicolate con l’introduzione di nuovi concetti, modelli e idee che hanno allargato gli orizzonti della creatività e dello sviluppo anche per le altre aziende di gaming. Con Super Mario Bros. Wonder (trovate qui la nostra Recensione), il nuovo e rivoluzionario videogioco di Super Mario disponibile Nintendo Switch, Nintendo si prepara a riscrivere nuovamente gli standard del level design, ponendosi come anello di congiunzione tra la tradizione e l’innovazione e riproponendo, dopo oltre 10 anni, un videogioco in due dimensioni dedicato all’idraulico baffuto, secondo la classica formula che ha reso la sua saga videoludica tra le più celebri al mondo. Super Mario Bros. Wonder è l’ultima avventura di Super Mario che celebra un anno straordinario e che dimostra quanto questa serie abbia ancora da offrire, sorprendendo anche questa volta con la sua innata semplicità. di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale Nintendo:

Il Principe Florian ha invitato Mario e i suoi amici per una visita, ma a sorpresa si è presentato anche un ospite sgradito! Mentre il suo esercito guasta la festa, Bowser ruba un fiore meraviglia e si fonde con il castello del principe, trasformandosi in una fortezza volante. Man mano che il potere del fiore meraviglia si diffonde, nel regno iniziano a verificarsi strani e meravigliosi portenti. Con Bowser castello fuori controllo, tocca agli eroi del Regno dei Funghi lanciarsi in azione per riportare tutto alla normalità.

Articoli Consigliati Warhammer 40000 Rogue Trader: il nuovo trailer mostra le scelte e le conseguenze Hello Cruel World: survival horror annunciato per VR

Super Mario Bros. Wonder è disponibile su Nintendo Switch.