Warhammer 40000 Rogue Trader: il nuovo trailer mostra le scelte e le conseguenze

Lo sviluppatore Owlcat ha rilasciato un nuovo trailer per il suo prossimo gioco di ruolo Warhammer 40000: Rogue Trader. Il trailer, si concentra sugli aspetti del gioco di ruolo del gioco di ruolo, mostrando alcune delle scelte che i giocatori possono fare e le conseguenze che tali scelte possono avere.

Secondo il trailer, quasi ogni scelta fatta dal giocatore influenzerà in qualche modo la storia generale del gioco. Le scelte possono variare da quelle semplici, come scegliere di trattare diplomaticamente con i nemici dell’Imperium dell’Umanità piuttosto che limitarsi a combatterli, o scelte più su larga scala, come decidere se salvare la gente di un pianeta morente o semplicemente distruggere la sua popolazione da orbita per contenerne i pericoli. Il titolo supporterà anche la modalità cooperativa online, una novità per lo studio, poiché i suoi precedenti giochi di ruolo – Pathfinder: Kingmaker e Pathfinder: Wrath of the Righteous – erano rigorosamente titoli per giocatore singolo. Di seguito una panoramica del gioco:

Articoli Consigliati Hello Cruel World: survival horror annunciato per VR Super Mario Bros. Wonder è disponibile su Nintendo Switch

Assumerete il ruolo di un Rogue Trader, rampollo di un’antica dinastia di audaci corsari, che regna sul proprio impero mercantile ed esplorerete i margini dello spazio imperiale con la benedizione dell’Imperatore stesso. Grazie al loro mandato di scambio, il Rogue Trader è dotato di privilegi e poteri oltre ogni immaginazione, oltre al compito di espandere i confini dell’Imperium. A loro disposizione c’è un gigantesco vuoto di immenso potere e innumerevoli servitori e personale pronto a eseguire gli ordini del loro signore. Le loro avventure iniziano nella vasta distesa di Koronus, una regione infida di spazio inesplorato ai margini del dominio dell’Umanità. L’esplorazione porterà il protagonista in misteriosi mondi perduti e dimenticati, nonché in numerosi pianeti rivendicati dall’umanità – dai lussureggianti Mondi Agricoli ai Mondi Forge rivestiti d’acciaio, tutti pronti per essere rivendicati per il tuo fiorente impero mercantile o saccheggiati per le loro ricchezze.

Warhammer 40000: Rogue Trader è previsto per il 7 dicembre su PC, Xbox Series X/S e PlayStation 5.