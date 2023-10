Turtle Beach Atom Controller a due moduli disponibili per iPhone

Turtle Beach Corporation, azienda leader nella produzione di cuffie e accessori da gaming, ha annunciato che l’acclamato il controller Atom Mobile Game Controller è ora disponibile per i giocatori di iPhone. Per maggiori informazioni, visitate il sito ufficiale qui.

L’Atom Controller è il controller di gioco mobile compatto e portatile del brand con un design unico. I due moduli ergonomici dell’Atom si adattano a tutti i modelli di iPhone 14, 13, 12 e 11 di Apple e i morsetti a molla regolabili assicurano che non sia necessario rimuovere le custodie del telefono. I due moduli Atom rimangono collegati in modalità wireless grazie al sistema proprietario di Turtle Beach a 2,4 GHz per funzionare come un’unica unità durante il gioco, mentre il Bluetooth a bassa latenza garantisce una connessione senza lag con qualsiasi smartphone durante il cloud gaming su Apple Arcade, Xbox Game Pass, GeForce Now, Steam Link e altro ancora. Quando è il momento di riporre il controller, i due moduli Atom si combinano magneticamente e possono essere riposti senza problemi in tasca o nella custodia inclusa. Il Turtle Beach Atom Controller è la soluzione giusta. Di seguito la dichiarazione di Cris Keirn, Interim CEO e SVP of Global Sales di Turtle Beach Corporation:

Articoli Consigliati Platform 6: CORSAIR presenta la scrivania modulare per computer Itek: annunciati nuovi case e dissipatori a liquido

Il nostro Atom Controller per iOS assicura ai giocatori su iPhone la possibilità di divertirsi con i loro giochi preferiti, utilizzando i comandi in stile console a cui sono abituati. Siamo molto orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato con l’ Atom Controller, perché il suo design magnetico a due pezzi porta qualcosa di veramente unico nello spazio dei controller mobile. È un’aggiunta entusiasmante alla nostra crescente e pluripremiata line-up di controller.

L’Atom Controller offre ai giocatori mobile la familiare sensazione di un controller in stile console, con impugnature ergonomiche che mantengono le mani rilassate e comode durante le sessioni di gioco che durano ore. L’Atom Controller è dotato di stick per i pollici a grandezza naturale, D-Pad, bumper, grilletti e pulsanti ABXY, oltre a pulsanti di visualizzazione e menu per controlli precisi e reattivi su qualsiasi titolo di streaming cloud. I morsetti integrati e i gusci di gomma inclusi nell’Atom Controller si adattano a tutti i modelli di iPhone 11 e successivi e alla maggior parte degli iPhone con custodie sottili.

L’Atom Controller per iOS è disponibile in una colorazione blu cobalto ed è disponibile sul sito ufficiale di Turtle Beach qui e presso retailer selezionati in tutto il mondo al prezzo suggerito di € 89,99.