Undawn: disponibile l’aggiornamento Island of Mist

Level Infinite e LightSpeed Studios hanno rilasciato Island of the Mist, nuovo update per il free-to-play open-world survival RPG Undawn. Questo nuovo update porta in-game una nuova mappa, narrazioni, incursioni e una serie di eventi. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Qui sotto tutti i dettagli:

Nuova mappa: Aurich Island

Dopo aver raggiunto il livello 90, si aprirà la nuovissima mappa “Aurich Island”. Questa località vanta una città misteriosa, un impianto di depurazione da brivido e una base di ricerca criptica, che nasconde numerosi segreti che aspettano solo di essere esplorati.

Nuova Storyline

Alla ricerca dell’origine della catastrofe e dopo aver decifrato le informazioni del Laboratorio VENUS e della Base Militare Hela, la Squadra Raven ha scoperto in questi frammenti di dati la menzione di un’isola misteriosa. Con la missione di trovare la fonte della mutazione e rompere l’impasse della catastrofe, i sopravvissuti sono arrivati su quest’isola misteriosa. Tuttavia, il passato è avvolto da strati di nebbia che rendono difficile distinguere la verità dalla falsità.

Nuovi Game Content

Solo Challenge Strongholds: Esplora i misteri e la disperazione del passato su Misty Island. Affrontate le sfide “Infested Sewage Treatment Plant” e “Sunken Dolan Town” per decifrare i loro segreti.

Nuovi Weekly Dungeon: Immergetevi nello “Snowy Hunting Grounds”, un nuovo dungeon settimanale che ruota con Judgment Center, King’s Station, and Assault on the Refinery. Formate una squadra di 3 o 4 persone con un livello minimo di 35 per affrontare questa emozionante sfida. New Group PVE Gameplay: Preparatevi all’assedio ai mostri, che verrà lanciato all’inizio di novembre. Eliminate tutti i mostri da incubo fuori dall’Avamposto di Redwood e poi unite le forze per difendere la centrale elettrica dell’Avamposto. Riuscirete a sconfiggere i mostri?

Nuovi Eventi

Rory’s Music Dreams: Raccogliete ogni giorno 5 tipi di componenti per aiutare Rory a realizzare il suo sogno musicale e ricevere una serie di ricompense, tra cui il Lettore di dischi classici e materiali di sviluppo. Trick or Treat! The Halloween-themed event sta per essere lanciato. Ogni sera, il Raven Shelter ospiterà una grande parata in costume. Indossate i vostri abiti più stravaganti e partecipate ai festeggiamenti. Ci sono inoltre altre modalità di gioco che vi aspettano.

Per tutti i dettagli, potete dare un’occhiata al blog post. Qui sotto il trailer del nuovo update di Undawn, a questo link la nostra recensione del gioco base.