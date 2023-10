Pillars of Eternity 3: Josh Sawyer lo realizzerebbe con un budget alla Baldur’s Gate 3

Josh Sawyer, director della recente avventura narrativa medievale Pentiment, ha dichiarato che gli piacerebbe realizzare un terzo capitolo della serie Pillars of Eternity se riuscisse ad assicurarsi un budget simile a quello di Baldur’s Gate 3.

In una recente intervista a Touch Arcade, al design director del team Obsidian è stato chiesto se realizzerebbe Pentiment 2, Pillars of Eternity 3 o Fallout New Vegas 2 se avesse un budget illimitato, nessuna limitazione di tempo e un team di sviluppo da sogno.

Articoli Consigliati Persona 5 Tactica: nuovi dettagli sulla modalità Nuova Partita+ Undawn: disponibile l’aggiornamento Island of Mist

“Non credo che farei Pentiment 2“, ha risposto Sawyer. “Mi sento davvero molto soddisfatto di quel gioco. Non è che non voglia mai tornarci, ma l’ho appena fatto, quindi probabilmente aspetterei un po’”.

“Penso che se ci fosse davvero un budget illimitato, credo che proverei a realizzare Pillars of Eternity 3, perché so qual è stato il budget per Deadfire, che non era un granché, e ho sentito da più persone qual è stato il budget per Baldur’s Gate 3, e non parlerò di cifre, ma se avessi quel budget, certo, realizzerei Pillars 3“.

Il prossimo gioco di Obsidian, Avowed, di proprietà di Xbox, uscirà nel 2024, anche se non sarà diretto da Sawyer.

Aveva dichiarato all’inizio di quest’anno il capo dello studio Obsidian Feargus Urquhart: “Espandendo l’universo che abbiamo creato per i giochi originali di Pillars of Eternity, Avowed porta una nuova prospettiva, un nuovo modo di combattere e una nuova terra da esplorare nel mondo di Eora. I giochi dei Pillars ci sono molto cari e non vediamo l’ora di condividere Avowed con tutti l’anno prossimo. In Avowed esplorerete le Terre Viventi, un’isola tormentata e selvaggia ambientata nel mondo di Eora. Le Terre Viventi sono piene di misteri e segreti, di pericoli e avventure, di scelte e conseguenze”.