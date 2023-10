Persona 5 Tactica: nuovi dettagli sulla modalità Nuova Partita+

Atlus ha condiviso nuove informazioni su Persona 5 Tactica, focalizzandosi sulla varietà delle missioni, le ricompense, la funzione Rigioca, la Nuova Partita+, e altro ancora.

Missioni e bottino

Avanzando nella storia principale, i giocatori sbloccheranno missioni con livelli dalle meccaniche e sfide uniche, e ogni missione avrà la propria storia unica. Inoltre, completare missioni fornirà PC da spendere nell’albero delle abilità di un personaggio. Potranno anche fornire ricompense come l’abilità di creare potenti Personae.

Rigioca

La funzione Rigioca permetterà di completare livelli già completati in precedenza in qualunque momento, riottenendo le ricompense del livello, come i punti esperienza, i soldi e le Personae. Ogni livello prevede tre sfide bonus completabili per ottenere una lode.

Nuova Partita+ e ricompense rigiocando

Dopo aver terminato il gioco lo si può ri-inizare con la Nuova Partita+, che conserva dati come il Grimorio delle Personae, le fusioni sbloccate, i soldi, le armi e altro ancora. Può servire per completare il Grimorio delle Personae o rigiocare a una difficoltà maggiore. Una volta terminato il gioco e iniziata una Nuova Partita+, si sbloccherà la Galleria come bonus nel menu Rapporto, con all’interno illustrazioni, bozze concettuali, modelli dei personaggi e non solo.

Persona 5 Tactica arriverà su Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, Steam, PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch il 17 novembre. Sarà disponibile anche su Xbox Game Pass all’uscita.