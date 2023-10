Doug Bowser: “Nintendo è in ottimi rapporti con Microsoft”

Il presidente di Nintendo of America, Doug Bowser, ha commentato il rapporto della sua azienda con Microsoft, dopo la fuoriuscita di alcune strategie dai documenti durante la battaglia legale con la FTC per l’acquisizione di Activision Blizzard King.

I documenti legali pubblicati inavvertitamente il mese scorso avevano messo a nudo eventuali elementi chiave della strategia di Microsoft per gli anni a venire, compreso il desiderio da parte del capo di Xbox, Phil Spencer, di acquisire Nintendo.

Articoli Consigliati RoboCop Rogue City: la versione Switch al momento non è più nei piani Persona 5 Tactica: nuovi dettagli sulla modalità Nuova Partita+

“Sono assolutamente d’accordo sul fatto che Nintendo sia LA risorsa principale per noi nel settore dei videogiochi”, aveva detto il dirigente a un collega in uno scambio di e-mail nel 2020, in cui ha anche affermato che il consiglio di amministrazione di Microsoft era “pienamente favorevole” a tale acquisizione qualora si fosse presentata l’opportunità.

Doug Bowser è stato intervistato dalla rivista Inverse proprio su questa fuga di notizie.

“Abbiamo un ottimo rapporto con Microsoft”, ha detto. “Li consideriamo partner in moltissimi modi, e basta guardare Nintendo Switch per rendersi conto di questa partnership. Ovviamente Minecraft è su Nintendo Switch e abbiamo portato Banjo Kazooie in Super Smash Bros. Ultimate. Quindi, non vediamo l’ora che questa partnership continui”.

Aggiungendo poi, più in generale sull’acquisizione degli studi all’interno dell’industria del gaming:

“Per quanto riguarda il consolidamento dell’industria, faccio parte di questo settore da oltre 16 anni. Una cosa costante è l’acquisizione di studios. Ma l’altra costante è il fatto che ogni anno spuntano nuovi studi. Studi incredibilmente creativi producono contenuti, da giochi indie a giochi AAA. Quindi, mentre avviene il consolidamento, in egual misura, vediamo questi nuovi studi, il che dimostra la natura dinamica dell’industria nel suo complesso. Alla fine, questo è di buon auspicio per i giocatori.”

Ad inizio anno, Microsoft ha firmato un “accordo legale vincolante di 10 anni” per portare Call of Duty sulle piattaforme Nintendo con l’acquisizione di Activision Blizzard che si è finalmente concluso la scorsa settimana.