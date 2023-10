Ghostrunner 2: trailer del season pass

505 games ha pubblicato il trailer del season pass di Ghostrunner 2, nuovo capitolo della serie in sviluppo da parte di One More Level.

Il Season Pass include 4 pacchetti DLC cosmetici e 1 modalità di gioco. Ciascuno dei pacchetti contiene 3 skin per la spada, 3 skin per la mano e 1 skin per la moto. Il pass stagionale è disponibile nell’edizione Brutal. Effettuando l’aggiornamento all’edizione Brutal si riceve l’accesso anticipato di 48 ore. Sarà possibile acquistare il pass stagionale separatamente e scaricare l’Ice Pack a partire dal 7 dicembre. Come mostra il filmato, che potete vedere qui sotto, i successivi pass arriveranno a febbraio 2024 (Dragon Pack), giugno (Heat Pack), settembre (Endless Moto Mode), ottobre (Anniversary Pack).

Ricordiamo che Ghostrunner 2 arriverà il 26 ottobre, ma i possessori della già citata Brutal Edition otterranno l’accesso anticipato il 24 ottobre, su PS5, Xbox Series X/S e PC tramite Steam, Epic Games Store e GOG. Al momento è disponibile anche la demo.

A questo link il trailer del season pass.