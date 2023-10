Persona 4 Golden: svelata la collector’s edition di Limited Run Games

Limited Run Games ha svelato la sua nuova collaborazione con SEGA e ATLUS, che prevede edizioni fisiche e da collezione di Persona 4 Golden per Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e Xbox Series X/S, oltre a un merchandise esclusivo. I preordini per Persona 4 Golden inizieranno il 27 ottobre e rimarranno aperti fino al 10 dicembre sul sito ufficiale di Limited Run Games.

Sono presenti due edizioni da collezione. La Grimoire Edition contiene una copia del gioco e uno SteelBook a tema Persona 4 in una box di libri Grimoire. La Midnight Channel Edition è la scelta definitiva per i collezionisti e i superfan di Persona 4 Golden: contiene una shadowbox, una statua di Teddie in metallo, l’OST, un paio di occhiali Yu Narukami, una scatola lenticolare Midnight Channel e molto altro ancora.

Analogamente alle attuali offerte di Persona 3 Portable di Limited Run, durante il periodo di pre-ordine saranno disponibili prodotti esclusivi per Persona 4 Golden.

Informazioni sulle edizioni fisiche:

Edizione standard (Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox)

Copia fisica del gioco su piattaforma a scelta

Edizione Grimoire (Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox)

Copia fisica del gioco sulla piattaforma prescelta

SteelBook

Box del libro Grimoire

Slipcover

Edizione Midnight Channel (Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox)

Copia fisica del gioco su una piattaforma a scelta

SteelBook

Box del libro Grimoire

Slipcover

Scatola lenticolare Midnight Channel

Occhiali di Yu Narukami e supporto da esposizione

Colonna sonora ufficiale

Spilla Metal Velvet Roome

Statua di Teddie in metallo

Box delle ombre di All-Out Attack

Set di carte collezionabili premium

Stampa fotografica

Certificato di autenticità numerato individualmente