Gli account Nintendo “aiuteranno a facilitare la transizione” al successore di Switch, afferma il titolare della piattaforma, ma l’azienda non commenterà le notizie secondo cui Nintendo Switch 2 arriverà nel 2024.

L’azienda avrebbe inviato kit di sviluppo Nintendo Switch 2 a partner chiave e il titolare della piattaforma ha anche mostrato demo tecnologiche per il suo successore di Nintendo Switch a porte chiuse alla Gamescom ad agosto.

Il presidente di Nintendo of America Doug Bowser si è rifiutato di commentare questi rapporti durante un’intervista Inverse pubblicata venerdì, in cui gli è stato anche chiesto come l’azienda potesse aiutare i proprietari di Switch a passare alla sua prossima piattaforma consentendo loro di portare con sé alcuni dei loro contenuti precedentemente acquistati.

“Beh, prima non posso commentare – o non commenterò, dovrei dire – sulle voci che sono là fuori”, ha detto Bowser. “Ma una cosa che abbiamo fatto con la Switch per aiutare con quella comunicazione e transizione è la formazione dell’account Nintendo. In passato, ogni dispositivo a cui siamo passati aveva un sistema di account completamente nuovo. La creazione dell’account Nintendo ci permetterà di comunicare con i nostri giocatori se e quando effettuiamo una transizione a una nuova piattaforma, per facilitare quel processo o transizione. Il nostro obiettivo è ridurre al minimo il calo che in genere vedi nell’ultimo anno di un ciclo e all’inizio di un altro”, ha continuato. “Non posso parlare delle possibili caratteristiche di una nuova piattaforma, ma l’account Nintendo è una base solida per avere quella comunicazione mentre facciamo la transizione”.

I giochi 3DS e Wii U acquistati tramite Nintendo eShop non possono essere trasferiti su Switch, ma molti fan sperano che il successore della console di generazione attuale sarà retro-compatibile con i giochi acquistati in precedenza.

Gli account Nintendo sono stati introdotti un anno prima del lancio di Switch nel marzo 2017 come mezzo per unificare l’esperienza utente tra i giochi mobili, i negozi online e le console dell’azienda. I giocatori sul cellulare possono ricevere ricompense per aver completato le sfide nei giochi per console e condividere una lista di amici.