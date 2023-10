Skull Island Rise of Kong sarebbe stato sviluppato in un solo anno

Il videogioco picchiaduro/d’azione Skull Island Rise of Kong è stato sviluppato in un solo anno dal team IguanaBee: lo sviluppo del videogioco sarebbe iniziato nel giugno 2022, con una scadenza a giugno 2023.

“Il processo di sviluppo di questo gioco è iniziato nel giugno dello scorso anno e doveva terminare il 2 giugno di quest’anno”, ha detto uno sviluppatore del team, che rimane anonimo. “Quindi un anno di processo di sviluppo”.

Un ex sviluppatore di IguanaBee ha dichiarato che questo è il comune tempo di lavoro che si ha a disposizione con il publisher GameMill. Secondo quanto riferito, l’editore ha la reputazione di contrattare gli studi per sviluppare giochi basati sui principali IP in brevi periodi di tempo per rilasci rapidi.

“Era molto comune per noi non ricevere tutte le informazioni sul progetto”, ha detto l’ex sviluppatore. “Il che è stato piuttosto frustrante quando abbiamo lavorato perché abbiamo dovuto improvvisare con le informazioni limitate che avevamo a portata di mano”.

IguanaBee, come studio, è stato intrappolato in un ciclo infinito di dover sviluppare giochi su base contrattuale con gli editori per mantenere lo studio aperto.

In genere, un gioco può richiedere da un anno a mezzo decennio per svilupparsi, a seconda della portata del gioco e delle dimensioni dello studio. Anche gli studi indipendenti tendono in genere a richiedere più di un solo anno per sviluppare giochi per sistemi moderni. Il breve tempo di consegna di un anno per lo sviluppo del gioco era molto più comune in passato, quando le piattaforme di gioco erano più tecnicamente limitate. Questo poco tempo a disposizione ha reso Skull Island Rise of Kong incompleto e dalle prestazioni scadenti.

Altri sviluppatori che lavorano allo studio hanno dichiarato che IguanaBee tende ad assumere questi contratti per essere in grado di creare giochi che vuole effettivamente fare.

“Ad essere onesti, sembravano molto più motivati ed entusiasti del resto del team che lavora per GameMill. Chissà perché”, ha detto l’ex sviluppatore in riferimento al team dello studio che lavora al platform puzzle What Lies in the Multiverse.

“È una relazione di amore/odio perché sono loro che accettano o danno i progetti e Iguanabee non ha i mezzi per sviluppare quasi nulla da solo perché beh, soldi”, ha detto il primo sviluppatore anonimo, che continua anche a parlare della breve scadenza che richiede un bel po’ di crisi.

“La crisi è stata davvero messa in moto a febbraio”, ha detto lo sviluppatore. “Ero in pilota automatico alla fine di febbraio perché ogni speranza era persa”.

Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti.