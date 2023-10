Deadpool 3: Data di uscita rinviata?

Secondo quanto riportato da Deadline, Deadpool 3 non uscirà più il 3 maggio come era previsto ma, a causa dello sciopero degli sceneggiatori, potrebbe arrivare al cinema a luglio. Anche se lo sciopero terminasse nelle prossime settimane, non si farebbe comunque in tempo a terminare le riprese in tempo per maggio 2024. E secondo le fonti ci sono possibilità concrete che Captain America Brave New World, che originariamente era previsto per il 3 maggio e poi è stato spostato al 26 luglio, in realtà potrebbe venire di nuovo anticipato anche rispetto a Deadpool 3, avendo già terminato la produzione.

Disney in genere mantiene date di uscita molto ambite, quindi se Deadpool 3 non uscirà il 26 luglio, ci sono altre opzioni come l’inizio di novembre, che è stato ottimo per Marvel con Black Panther: Wakanda Forever e Thor: Ragnarok, o il 20 dicembre, data di Thunderbolts dei Marvel Studios. Come riportato da Deadline, Marvel ha sospeso l’inizio della produzione di Thunderbolts a maggio a causa dell’inizio dello sciopero degli sceneggiatori e degli attori.

I due precedenti film di Deadpool sono stati prodotti da 20th Century Fox, e il terzo film è il primo dopo la fusione con Marvel Studios di proprietà Disney e gestiti da Kevin Feige. Il franchise di Deadpool ha incassato 1,56 miliardi di dollari in tutto il mondo e ha aperto la strada ai film Marvel vietati ai minori destinati a un pubblico di massa. Shawn Levy, regista di Deeadpool 3 ha detto in un’intervista:

Non avevo intenzione di sconvolgere il DNA di quel franchise. Il nostro film è crudo, audace, vietato ai minori, e abbiamo fatto di tutto per non girarlo in teatri di posa con ambienti digitali. Volevamo qualcosa che sembrasse, radicato, reale. Abbiamo messo Hugh Jackman nel suo personaggio più iconico accanto a Ryan Reynolds nel suo personaggio più iconico.

Vi ricordiamo che per quanto riguarda i Marvel Studios, il 10 novembre sarà nelle sale The Marvels e, se volete prenotare i biglietti per guardarlo potete farlo qui.