Diablo 4: disponibile come prova a tempo per Xbox

Il videogioco di ruolo Diablo 4 è disponibile come prova a tempo per i giocatori Xbox per questo fine settimana. La prova del gioco sarà disponibile fino al 22 ottobre e avrà un limite di tempo di 10 ore di gioco. Secondo Microsoft, l’aggiunta della prova a tempo di Diablo 4 è un nuovo contenuto da associare ai suoi Free Play Days. Altri giochi inclusi nelle giornate in cui sono disponibili titoli gratuiti a tempo di questo fine settimana sono NBA 2K24, Lawn Mowing Simulator e Hokko Life.

Vale la pena notare che, mentre gli altri titoli dei Free Play Days sono disponibili solo per gli abbonati a Xbox Game Pass Core e Xbox Game Pass Ultimate, la prova a tempo di Diablo 4 non richiede tale abbonamento e sarà disponibile per tutti i giocatori Xbox.

Articoli Consigliati Skull Island Rise of Kong sarebbe stato sviluppato in un solo anno Gli account Nintendo aiuteranno la transizione al successore di Switch

La prova a tempo arriva alla luce del fatto che Microsoft ha recentemente completato l’acquisizione di Activision Blizzard. L’azienda ha dichiarato in passato, tuttavia, che ci vorrà ancora almeno un anno prima che i giochi Activision Blizzard inizino ad apparire su Game Pass.

Anche Diablo 4 è stato recentemente rilasciato su Steam, ottenendo la verifica dello Steam Deck lungo il percorso, in coincidenza con l’inizio della seconda stagione del gioco, intitolata Season of Blood.