BitRetro 2023, Retrogaming a Livorno

BitRetro 2023, torna la mostra interattiva dell’Associazione Culturale BitRetro con una speciale esposizione di macchine d’epoca, Retrocomputing e Retrogaming a Livorno, presso il Parco Levante nella giornata del 21 Ottobre 2023, dalle ore 9:30 alle ore 19, con ingresso completamente gratuito. Nel corso della manifestazione ci sarà spazio anche per una conferenza a tema intitolata “Commodore: computer per le masse”, a cura di Luca Cusani, presidente dell’associazione. La conferenza si terrà alle ore 16 presso la Saletta Coop, presso il Centro Commerciale Levante, ingresso Porta Mascagni a Livorno. Per maggiori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale della manifestazione che trovate al seguente LINK.

Di seguito il comunicato stampa ed il video ufficiale del “making of” dell’evento:

Buongiorno a tutti! E’ con immenso piacere che l’Associazione Culturale BitRetro, nata dalla passata esperienza di Vicoretrò, è lieta di invitarvi all’evento BitRetro 2023! BitRetro 2023 è una esposizione funzionante computer e console vintage che sono state protagoniste della storia informatica e videoludica. L’evento si terrà nella città di Livorno in data Sabato 21 Ottobre 2023, nella galleria coperta del centro commerciale Parco Levante, in via Gelati 10. BitRetro 2023 è completamente gratuito sia per i visitatori che per gli espositori. Parco Levante è facilmente raggiungibile, a poche centinaia di metri dall’uscita Livorno Sud della S.G.C. Variante Aurelia SS1. Dispone di ampissimo parcheggio, servizi igienici, bar, pizzeria (anche da asporto), piadineria, 3 ristoranti, negozi ed area giochi esterna per bambini. La maggior parte delle macchine saranno in funzione e a disposizione di grandi e piccoli per poter giocare, programmare, digitare e cliccare come “si faceva una volta”.