Killers of the Flower Moon Special: la storia grida in un capolavoro

Dal 19 ottobre scorso i cinema si sono riempiti facendo riecheggiare l’eco di un nuovo capolavoro del cinema attuale che vogliamo riassumere oggi in questo special, ovvero Killers of the Flower Moon, nuovo film di Martin Scorsese con protagonisti Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Lily Gladstone, che ripercorre la storia americana attraverso i suoi più efferati crimini.

Data l’importanza del film, vogliamo ripercorrere tutti i passi che hanno portato alla realizzazione della pellicola, sottolineando la risonanza che ha avuto il film all’interno degli attuali dibattiti, che si susseguono in modo frenetico negli USA, riguardanti le discriminazioni etniche riferite in particolare ai nativi americani.

Killers of the Flower Moon: i ricordi vivono attraverso l’epica realizzazione di un capolavoro

Già dai primi annunci riguardanti il film, e dall’uscita del primissimo trailer, la critica ha accolto molto positivamente la nuova pellicola diretta da Martin Scorsese, perché tratta di un’importantissima vicenda accaduta agli inizi del secolo scorso, all’interno del territorio che per anni fu contesto tra coloni e nativi.

La cornice del film è posta nella nazione Osage, a nord dell’Oklahoma, durante gli anni ’20. Al tempo, il territorio era abitato dai nativi qui presenti, i quali avevano trovato il petrolio, riuscendo ad ambire a grandi ricchezze che hanno destato l’interesse dei bianchi lì presenti.

Da qui una serie di crimini violenti e sanguinari hanno caratterizzato i successivi mesi dalla sfortunata scoperta, che a questo punto ha portato a sorti orrende per i nativi Osage, dando origine a delitti sui quali non è mai stata aperta nessuna indagine, facendo scivolare la nazione in un’epoca del terrore.

I primi poster, le immagini e l’ispirazione di Martin Scorsese sulla vicenda Osage

Dopo l’uscita del trailer, sono state diffuse immagini provenienti dal film e le locandine ufficiali, che hanno messo in primo piano il personaggio di Lily Gladstone e di Leonardo DiCaprio, che in mezzo alle vicende sanguinarie spezzano l’atmosfera grigia con un sentimento puro, che unisce ciò che la lotta cerca di dividere.

Entrambi, infatti, sono molto attivi all’interno della lotta per i diritti dei popoli indigeni, sia tramite i social che sul campo. Nel caso della Gladstone infatti si tratta proprio di un’attività intensa, dovuta anche al fatto che lei stessa ha origini native.

L’ispirazione principale del film nasce dall’opera scritta da David Grann nel 2017, che tratta proprio della storia tra Mollie Burkhart, interpretata dalla Gladstone, e del suo matrimonio con Ernest Burkhart, un uomo bianco interpretato da Leonardo DiCaprio. Il loro amore, in questo senso, è stato fonte d’ispirazione per Scorsese, che ha così potuto raccontare una parte della storia americana che spesso è stata ignorata attraverso il romanzo.

Scorsese ha dato anima e corpo per questo film, considerato il suo ventisettesimo capolavoro da Apple Tv, sulla cui piattaforma sarà possibile vedere la pellicola in streaming. Apple tv inoltre ha diffuso, per spezzare l’attesa del film, post e immagini, che hanno celebrato Scorsese e gli attori, senza tralasciare anche qualche piccola vena ironica.

Killers of the Flower Moon: l’intervista di Jimmy Kimmel e le ultime immagini prima dell’uscita

Nell’intervista rilasciata al Jimmy Kimmel Show Martin Scorsese ha parlato approfonditamente del film e della sua realizzazione, senza tralasciare l’importante dettaglio di aver preso come attori effettivi membri attuali del Clan Osage, raccontando diversi aneddoti dal set, dando un senso ancora più significativo alla pellicola.

Killers of the Flower Moon è una gemma preziosa, della quale abbiamo avuto modo di parlare in modo approfondito qui, che ci trascina all’interno della vera storia americana, quella che per anni è stata celata allo sguardo pubblico, nella speranza che questa pietra miliare cinematografica diventi un vero e proprio manifesto per il futuro.