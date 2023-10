Final Fantasy XIV Dawntrail: svelati nuovi dettagli dell’espansione

Square Enix, publisher di Final Fantasy XIV, svela nuovi dettagli dell’espansione Dawntrail, in arrivo nell’estate del 2024, cominciando con l’annuncio di nuovi job e crossover.

La prima delle due nuove classi di FFXIV sarà denominata Viper ed è stata mostrata al Fan Fest 2023 a Londra. Sul palco, l’autore Naoki Yoshida ha lanciato il trailer, presentando così il nuovo job e mostrandone i tratti distintivi, estetici e le modalità di combattimento. Il Viper è un DPS da mischia e viene presentato come un guerriero rapido e scattante: combatte con due spade che, all’occorrenza, possono unirsi e diventare un’unica arma per aumentare l’ampiezza degli attacchi.

Articoli Consigliati Baldur’s Gate 3: gli sviluppatori ribadiscono che arriverà quest’anno su Xbox Diablo 4: disponibile come prova a tempo per Xbox

La nuova classe rappresenta dunque una delle principali novità della prossima grande espansione di FFXIV, la quinta per la precisione, in arrivo l’anno prossimo. Inoltre, faranno parte delle novità anche nuovi mestieri, delle nuove aree (come la città principale denominata Tuliyollal), tribù alleate, nuovi dungeon e altri numerosi contenuti aggiuntivi già annunciati.

L’autore ha infine affermato che l’Alliance Raid per Dawntrail sarà intitolato Echoes of Vana’diel, ispirato al precedente capitolo Final Fantasy XI: collaborazione che, in aggiunta, sarà affiancata dal crossover tra Final Fantasy XIV e Final Fantasy XVI.

Final Fantasy XIV Dawntrail sarà disponibile per PC, PlayStation 5, PlayStation 4 e Xbox Series X/S.

Qui sotto, il teaser trailer esteso di DawnTrail pubblicato dal canale YouTube ufficiale di Square Enix; il trailer che annuncia la categoria Viper nel gioco e infine il crossover tra i due giochi sopra citati.