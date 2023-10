Sly: anche Schwarzenegger nel trailer del documentario su Stallone

Netflix ha annunciato che Sly uscirà il 3 novembre 2023. È stato presentato in anteprima mondiale come film della serata di chiusura del Toronto International Film Festival 2023 sabato 16 settembre e non sorprende che, dato il loro ben documentato coinvolgimento nel progetto, uscirà in esclusiva su Netflix.

Il 18 ottobre è stato rilasciato anche un nuovo trailer ufficiale di Sly, che rivela il contenuto del documentario. Espandendo i temi del teaser, il trailer promette un viaggio retrospettivo attraverso la filmografia di Stallone, nonché un’esplorazione delle lezioni di vita che hanno plasmato la filosofia personale dell’iconica star.

Naturalmente, come altri documentari di altrettanto grandi celebrità ci saranno sicuramente tante interviste che offriranno una varietà di punti di vista e aneddoti su di lui e l sua vita. Anche se non ci sono molte informazioni su chi apparirà esattamente in Sly, a parte lo stesso Stallone ovviamente, è stata già rivelata la presenza di Arnold Schwarzenegger grazie al trailer e molto probabilmente ci saranno anche Carl Weathers e Michael B. Jordan. In effetti, la famiglia di Stallone è ormai abituata a essere intervistata sulla loro vita e sulla vita di Sylvester, con il reality show di Paramount+ The Family Stallone che è già stato rinnovato per una seconda stagione.

La sinossi ufficiale di Sly recita: per quasi 50 anni Sylvester Stallone ha intrattenuto milioni di persone con personaggi iconici e franchise di successo, da Rocky a Rambo a I mercenari. Questo documentario retrospettivo offre uno sguardo intimo sull’attore, scrittore, regista, produttore candidato all’Oscar, che ha portato spesso sullo schermo storie simili alla sua, di persone che hanno dovuto più volte affrontare il fallimento prima di arrivare al successo.

Per catturare con precisione uno sguardo così intimo su un’icona, per Sly era necessario un regista con esperienza, quindi si è scelto il vincitore del Primetime Emmy Thom Zimny. Zimny ha già esperienza di lavoro su storie di alcuni grandi nomi del calibro di Bruce Springsteen, Johnny Cash e persino Elvis Presley. Sly è prodotto da Sean Stuart con Braden Aftergood come produttore esecutivo e Tyler Strickland come compositore.

Di seguito vi lasciamo il trailer, mentre per altre notizie su film e serie tv in uscita su netflix o altre piattaforeme vi ricordiamo il nostro riepilogo settimanale.