Baldur’s Gate 3: gli sviluppatori ribadiscono che arriverà quest’anno su Xbox

Uno dei più grandi successo di questo 2023, disponibile su PC e PlayStation 5, arriverà nel breve anche su Xbox Series X/S, ma al momento non c’è ancora una data precisa per Baldur’s Gate 3 sulla console Microsoft. Ad agosto era stato annunciato che l’RPG sarebbe arrivato su Xbox entro l’anno, in una finestra iniziale tra settembre e novembre. Ora, per quanto manchi ancora più di un mese da questa “fetta” (più poi un altro ancora entro la fine del 2023), non è ancora stata però annunciata la data precisa.

In un recente scambio di vedute su X, anche piuttosto ficcanti, Michael Douse, director of publishing di Larian Studios, ha ribadito che il gioco arriverà entro la fine dell’anno. Ad una domanda di un utente sul chiedere se portavano il gioco su Xbox così lo avrebbe potuto compare, un altro utente si è intromesso dicendo “è abbastanza difficile comprare BG3 quando non è su Xbox, giusto?” con tanto di gif di Pedro Pascal. A quel punto è intervenuto Douse affermando che “Il piano è di arrivare entro la fine dell’anno. Questo è stato detto diverse volte, ma i tizi con 33k follower su Twitter continuano a dire stronzate per avere dei like”.

Articoli Consigliati Final Fantasy XIV Dawntrail: svelati nuovi dettagli dell’espansione Diablo 4: disponibile come prova a tempo per Xbox

Attenderemo dunque l’annuncio della data d’uscita di Baldur’s Gate 3 su Xbox Series X/S.